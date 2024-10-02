Hang Seng прибавляет 4,8%

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов вторника. Акции рынков стран АТР в основном снижаются в среду. Нефть активно дорожает в среду утром.

Фондовые индексы США во вторник снизились из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также на слабой статистике.

При этом падение Nasdaq Composite на 1,5% стало самым существенным примерно за месяц, отмечает MarketWatch.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре остался на уровне предыдущего месяца - 47,2 пункта, говорится в сообщении Института управления поставками. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленности. ISM Manufacturing остается ниже этой отметки с апреля.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали повышение индекса до 47,5 пункта.

Количество открытых вакансий в США в августе неожиданно увеличилось впервые за три месяца. Показатель повысился на 329 тыс. относительно предыдущего месяца и составил 8,04 млн, сообщило министерство труда.

В июле, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,711 млн, а не 7,673 млн, как было объявлено ранее. Это было минимальным уровнем за 3,5 года.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 7,655 млн с предварительно заявленного июльского уровня.

Главный исполнительный директор BlackRock (SPB: BLK) Ларри Финк полагает, что рынок ожидает слишком большого количества понижений процентной ставки Федеральной резервной системой, учитывая, что экономика США продолжает расти.

"Объем смягчения денежно-кредитной политики, который заложен во фьючерсах, безумен, - заявил он в интервью агентству Bloomberg. - Я действительно считаю, что есть возможности для дальнейшего смягчения, но не так много, как показывает рынок".

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones во вторник стали акции Intel Corp. (SPB: INTC), подешевевшие на 3,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,9% и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,2%.

Также опустилась цена бумаг Tesla (SPB: TSLA) - на 1,4%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3,7%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,8%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,6%, Moderna Inc. (SPB: MRNA) - на 4,3%.

Капитализация CVS Health Corp. (SPB: CVS) уменьшилась на 2,1%. Владелец сети аптек и страхового бизнеса Aetna проводит стратегическую оценку бизнеса, рассматривая, в частности, возможность разделения операций, написали СМИ. Ранее CVS объявила о сокращении 2,9 тыс. сотрудников, что соответствует около 1% ее глобального штата.

Котировки акций ZIM Integrated Shipping Services, занимающейся грузоперевозками, упали на 5,2% на новости о приостановке работы портов на Атлантическом побережье США из-за первой за полвека забастовки, в которой принимают участие десятки тысяч портовых работников.

Между тем вслед за повышением цен на нефть подорожали бумаги нефтепроизводителей, в том числе Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 2,3%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,7%.

Также выросли котировки бумаг представителей ВПК, включая Northrop Grumman Corp. (SPB: NOC) - на 3% и Lockheed Martin (SPB: LMT) - на 3,6%.

Совокупные поставки трех китайских производителей электромобилей - Nio (SPB: NIO), Li Auto (SPB: LI) и XPeng (SPB: XPEV) - составили в сентябре 96,241 тыс. электромобилей (рост на 44% в годовом сравнении), что стало лучшим месячным показателем в истории. На этой новости цена ADR Li Auto в Нью-Йорке подскочила на 11,5%, XPeng - на 5,5%, Nio на 5,2%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 173,18 пункта (на 0,41%) и составил 42156,97 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 53,73 пункта (на 0,93%) - до 5708,75 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день опустился на 278,81 пункта (на 1,53%) и завершил сессию на отметке 17910,36 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в среду вслед за спадом Уолл-стрит накануне, биржи материкового Китая остаются закрытыми до 7 октября в связи с празднованием Дня образования КНР.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 4,8%. Во вторник в связи с праздником торги в Гонконге не проводились.

Поддержку рынку продолжают оказывать масштабные стимулы, объявленные властями Китая и его городов, включая меры по улучшению ситуации на рынке недвижимости.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Longfor, дорожающие на 30,3%.

Рыночная стоимость Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology увеличивается на 16,8%, China Overseas Land & Investment - на 16,6%, Meituan (SPB: 3690) - на 15,9%, Wuxi Biologics (Cayman) Inc. - на 15,1%.

Вместе с тем акции CK Infrastructure Holdings дешевеют на 1,7%, Chow Tai Fook Jewellery и Haidilao International Holding - на 1,5%, Power Assets Holdings - на 1,4%, HSBC Holdings - на 1,1%.

Значение японского Nikkei 225 падает на 2,3%.

Индекс потребительского доверия в Японии в сентябре вырос до максимальных с апреля 36,9 пункта по сравнению с августовскими 36,7 пункта, сообщило правительство страны. Тем не менее рынок ожидал более сильного подъема - до 37,1 пункта, по данным Trading Economics.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Isetan Mitsukoshi Holdings и TDK (-4,8% у обеих).

Рыночная стоимость NEXON и Advantest снижается на 4,6%, Furukawa Electric - на 4,4%.

Цена бумаг Inpex увеличивается на 4,6%, Mitsubishi Motors - на 3,3%, Sumitomo Metal Mining - на 3,2%, Tokyo Tatemono - на 2,8%, Idemitsu Kosan - на 2,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,9%. Накануне торги в стране не проводились из-за Дня вооруженных сил.

Годовая инфляция в Южной Корее в сентябре замедлилась до минимальных с февраля 2021 года 1,6% по сравнению с 2% в августе, согласно официальным данным. Темпы роста цен снижаются третий месяц подряд. Рынок ожидал их в прошлом месяце на уровне 1,9%.

Котировки бумаг Hyundai Motor снижаются на 2,3%, Posco - на 1,8%.

Цена акций Korean Air Lines растет на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,2%.

ANZ сокращает рыночную стоимость на 0,2%, Westpac - на 0,4%.

Капитализация BHP повышается на 0,8%, Rio Tinto - на 0,2%.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют активный подъем утром в среду после существенного роста накануне, вызванного ракетной атакой Ирана против Израиля.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск составляет $74,86 за баррель, что на $1,3 (1,77%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,86 (2,6%), до $73,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на $1,35 (1,93%), до $71,18 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса выросла на $1,66 (2,4%), до $69,83 за баррель.

Накануне Иран запустил большое количество ракет по Израилю. В ЦАХАЛ оценили их число примерно в 180. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

The Washington Post со ссылкой на арабские официальные лица сообщила, что Израиль еще в апреле дал понять, что в случае новых атак его армия нанесет ответные удары по иранским ядерным или нефтяным объектам.

Иран добывает примерно 3,2 млн баррелей нефти в сутки и экспортирует примерно половину этого объема, отметил замдиректора по исследованиям в CFRA Research Стюарт Гликман.

"Если Израиль выведет из строя часть этих мощностей, рынку придется адаптироваться к сокращению свободных мощностей в регионе", - сказал он, добавив, что в худшем сценарии мировой рынок лишится всего этого объема.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 2,1 млн баррелей, согласно опросу Trading Economics.