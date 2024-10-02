Базовый вариант октября - волатильная консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2800-2900п - БКС Экспресс

Базовым вариантом текущего октября является волатильная консолидация российского фондового рынка в границах 2800-2900 пунктов по индексу Мосбиржи, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи уже два дня в просадке от шестинедельных максимумов. В моменте потери от сентябрьского пика достигали 100 пунктов или свыше 3%. Однако после +15% со дна сентября такой откат не выходит за рамки обычной технической коррекции. Более того, важные поддержки отрабатываются и возвращаются под контроль фондовых "быков", - пишет аналитик в обзоре. - Техническая перегретость бенчмарка и бумаг после сентябрьского ралли ушла; в тяжеловесном "Газпроме" прошла коррекция по факту одобрения налоговых послаблений. Правда, нужно снять неопределенность по ключевой ставке, а заседание ЦБ РФ лишь в конце месяца, 25 октября. Тем самым в базовом варианте на октябрь - волатильная консолидация рынка в границах 2800-2900 пунктов. До конца осени вероятна попытка прорыва к круглым 3000 пунктам. На годовом треке в индексе ждем 3400 пунктов. Поскольку нисходящая формация рынка утратила силу, работать лучше по тренду, а он уже восходящий".

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