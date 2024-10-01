"БКС МИ" открыл торговую идею "Лонг в акциях HeadHunter"

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Лонг в акциях HeadHunter" с ожидаемой доходностью 15% до конца декабря, сообщается в обзоре инвесткомпании. По мнению аналитиков, бумаги HeadHunter - это привлекательная инвестиционная история с катализаторами роста, хорошей дивдоходностью и привлекательной оценкой.

Как отмечают эксперты, привлекательные перспективы роста компании подкрепляет конкуренция за персонал на рынке.

"Выручка компании выросла на 47% в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а скорректированная чистая прибыль удвоилась. И хотя мы ждем снижения темпов на фоне замедления роста ВВП и нормализации базы сравнения, темпы роста выручки HeadHunter, по нашему прогнозу, останутся привлекательными, если ВВП продолжит расти. В таких условиях мы ждем увеличения выручки компании на 35% во втором полугодии 2024 года и примерно на 20% в 2025 году при сохранении высокой рентабельности", - пишут они.

Бумаги HeadHunter торгуются по мультипликатору P/E на 2025 год в 9x, а дивдоходность оценивается в 15-16% на один-два квартала.

"Ключевой риск для идеи и взгляда, кроме общерыночного и процентных ставок, это потенциальный навес предложения акций. По нашей оценке, это не менее 19 млн акций на начало торгов МКПАО 26 сентября, или 35% капитала. И реализация этого навеса может занять недели. Однако акции показали сильную динамику с начала торгов (прибавили более 10%), несмотря на вероятное избыточное предложение бумаг, что, на наш взгляд, отражает интерес рынка к бумаге. Поэтому мы решили открыть идею сейчас, не дожидаясь полной реализации потенциального навеса, учитывая катализаторы инвестиционной истории HeadHunter", - говорится в отчете БКС.

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