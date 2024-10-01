"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Henderson на уровне 810 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 23%, не считая дохода от дивидендов, сообщается в комментарии.

Аналитики "Т-Инвестиций" относят бумаги компании к фаворитам стратегии до конца 2024 года. "В первом полугодии компания показала отличные финансовые результаты, увеличив чистую прибыль на 133% год к году, - пишут они. - Компания растет и не забывает радовать инвесторов дивидендами. Менеджмент объявил, что ожидает дивиденды за первое полугодие 2024-го в размере 18 рублей на акцию. Такая выплата может дать потенциальную дивдоходность около 2,8%, что является достойным уровнем для растущей компании. И не стоит забывать, что по дивполитике Henderson делится с акционерами чистой прибылью два раза в год".

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