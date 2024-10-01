Акции ФосАгро могут готовиться к новой волне роста - "Велес Капитал"

Акции "ФосАгро" могут готовиться к новой волне роста, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Поддержку акциям "ФосАгро" во вторник, очевидно, оказывали заявления замминистра финансов Алексея Сазанова об отсутствии планов пролонгации экспортных пошлин на удобрения, которые будут обнулены с 1 января 2025 года, - отмечает эксперт в комментарии. - Тем не менее отрасли удобрений придется столкнуться с повышением НДПИ в совокупности на 2,7 млрд руб. В начале августа "ФосАгро" представила сильные операционные и финансовые результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие текущего года. Компания при этом регулярно платит дивиденды и в сентябре закрыла реестр по выплатам 117 руб на бумагу с доходностью 2,1%".

С технической точки зрения акции "ФосАгро" в сентябре отступили от минимума с февраля 2022 года и подошли к району важного среднесрочного сопротивления у отметки 5530 руб., указывает аналитик. "При бычьем сценарии котировки могут развить рост в район 6350 руб, в то же время при развороте всего рынка и неспособности стабилизироваться выше сопротивления можно будет говорить о рисках возвращения к сентябрьскому минимуму 4842 руб.", - прогнозирует Кожухова.

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