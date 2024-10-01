Акции по-прежнему являются самым интересным активом - "Солид Брокер"

Акции по-прежнему являются самым интересным активом даже при текущих высоких ставках, считают аналитики инвесткомпании "Солид Брокер".

"Сентябрь для рынка акций выдался удачным, - отмечается в комментарии экспертов. - После смены настроений с оптимистичных на негативные в августе, произошел мощный отскок со сломом нисходящего тренда. Коррекция с максимумов составила 28,7% и продлилась 106 дней, что статистически сигнализировало о высокой вероятности смены тренда. При этом макрофакторы глобально не поменялись. Ключевая ставка была вновь повышена, сигнал регулятора остался крайне ястребиным. Рост доходностей по безрисковым инструментам, таким как депозиты и фонды денежного рынка, по-прежнему заставляет частного инвестора нести деньги именно в эти инструменты вместо акций и облигаций. Между тем, реальных продавцов на рынке стало меньше. Те, кто хотел выйти из акций уже вышли, нерезиденты себя уже не проявляют. Но и рост пока идет скорее в логике "очень сильно упало, надо брать", т.е. без явных драйверов по всему рынку. Акции по-прежнему являются самым интересным активом даже при текущих высоких ставках".

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