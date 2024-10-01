Потенциал роста акций компаний технологического сектора РФ ограничен - инвестбанк "Синара"

Потенциал роста акций компаний технологического сектора РФ в 4К24 ограничен, фаворитами остаются "Софтлайн" и HeadHunter, отмечается в стратегии инвестиционного банка "Синара".

"Большинство российских "техов" в этом году по-прежнему показывали впечатляющий рост выручки благодаря продолжающейся цифровизации и возможностям, которые открылись с уходом с рынка международных конкурентов, - пишет аналитик Константин Белов. - За исключением "ВК", акции технологических компаний с начала года демонстрируют результат лучше рынка на 5-66 п. п., несмотря на коррекцию в последние несколько недель. При этом повышение процентных ставок создает риски для оценки "техов", а на рентабельность негативно влияет рост расходов на оплату труда и инвестиций в разработку новых продуктов. Таким образом, несмотря на в целом хорошие операционные результаты в этом году, мы по-прежнему видим лишь ограниченные возможности роста российского технологического сектора, а наши фавориты - "Хэдхантер" и "Софтлайн".

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