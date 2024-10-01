"Полюс" - фаворит в золотодобывающем секторе - инвестбанк "Синара"

"Полюс" остается фаворитом в золотодобывающем секторе в 4 квартале 2024 года, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 4К24.

"Золото, подорожавшее с начала года на 29%, продолжает ставить рекорд за рекордом,- отмечает аналитик Дмитрий Смолин. - Росту способствовало и долгожданное снижение ставки ФРС, и ослабление доллара к другим мировым валютам, и усилившийся в связи с повышением геополитических рисков спрос на драгоценный металл со стороны центральных банков. Вряд ли ралли продолжится, ведь взлетевшие цены охладят инвестиционный спрос, однако отечественные производители, скорее всего, извлекут определенную выгоду из высоких цен в 2024-2025гг. Самым привлекательным эмитентом считаем "Полюс", который в ближайшие годы получит, по всей вероятности, рекордные прибыли. Сохраняем рейтинг "держать" по бумагам ЮГК и "Селигдара", принимая во внимание и слабые результаты за 1П24, и относительно высокие текущие оценки".

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