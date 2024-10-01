S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5720-5800п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5700-5800 пунктов во вторник при нейтральном балансе рисков, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Алмаса Альмаганбетова.

Эксперт ожидает в ходе предстоящей сессии средний уровень волатильности с возможным всплеском в случае сюрприза в данных открытых вакансий JOLTS. Также выйдет статистика производственного PMI от ISM за сентябрь (консенсус: 47,6 пункта, предыдущее значение: 47,6). Баланс рисков аналитик оценивает как нейтральный и ориентируется на колебания S&P 500 в диапазоне 5720-5800 пунктов.

"С технической точки зрения S&P 500 подтвердил наличие дальнейшего потенциала роста, отскочив накануне от уровня 5700 пунктов, - отмечает Альмаганбетов. - Локальным сопротивлением служит восходящая трендовая линия. Индикатор RSI по-прежнему находится ниже зоны перекупленности, поэтому движение вверх имеет шансы на продолжение. Следующая цель покупателей - уровень 5800 пунктов. Значимой поддержкой для широкого рынка может стать область 5650-5670 пунктов".

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