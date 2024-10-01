"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги РусАгро с целью 1500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "РусАгро" с целью 1500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 1150 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания увеличила долю в группе "Агро-Белогорье" с 22,5% до 47,5%, следует из данных ЕГРЮЛ. Одновременно доля Владимира Зотова сократилась с 72,5% до 47,5%. В "РусАгро" отметили, что это процесс в рамках судебного разбирательства из-за решения совладельцев "Агро-Белогорья" выйти из соглашения о намерении объединить активы с "РусАгро".

"С технической точки зрения цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1150 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02", - указывают в "Финаме".

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