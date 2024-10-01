"Финам" понизил рейтинг акций Meituan до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Meituan с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 152,13 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 7,6%, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Никиты Степанова.

"В начале мая мы подняли целевую цену по акциям компании с HKD119,03 до HKD152,13, и во вторник стоимость пересекла указанный уровень, а доходность составила более 28%. Данный подъем произошел на фоне общего роста китайского рынка акций, так как регулятор страны объявил о планах стимулирования экономики через механизм QE на фоне ухудшения кредитного портфеля крупных китайских банков. Meituan продолжает наращивать свою эффективность и расти двухзначными темпами в условиях ухудшения потребительского спроса в Поднебесной, однако мы считаем, что фундаментальный "апсайд" акций уже исчерпан, и они, по нашей оценке, находятся вблизи справедливой стоимости", - пишет эксперт.

Meituan - крупнейшая компания в Китае в сфере доставки по требованию продовольственных и непродовольственных товаров, готовых блюд и свежих продуктов. Также эмитент владеет онлайн-платформой для заказа повседневных потребительских услуг.

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