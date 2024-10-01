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01 октября 2024 года 09:09

S&P 500 и Dow Jones обновили рекорды

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник. Рынок акций Японии растет почти на 2%, а Австралии снижается на 1% во вторник. Цены на нефть стабильны во вторник утром, Brent торгуется на уровне $71,78 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, при этом значения S&P 500 и Dow Jones обновили исторические максимумы.

По итогам сентября Dow Jones поднялся на 3,4%, S&P 500 - на 4,2%, а Nasdaq прибавил 6,1%.

Экономика США находится в хорошем состоянии, и Федеральная резервная система намерена поддерживать ее, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на ежегодном собрании Национальной ассоциации деловой экономики (NABE).

Целью Федрезерва всегда было замедление инфляции без "болезненного роста безработицы", отметил он. "Хотя задача еще не выполнена, мы добились значительного прогресса в достижении этого результата", - добавил Пауэлл.

Трейдеры ждут на этой неделе публикации таких экономических индикаторов, как индексы активности в производственном секторе и сфере услуг (ISM Manufacturing и ISM Services), а также данных с рынка труда.

Ожидается, что число рабочих мест в экономике страны в сентябре выросло на 142 тыс. после повышения на 140 тыс. месяцем ранее. При этом безработица осталась на уровне 4,2%, согласно среднему прогнозу опрошенных Trading Economics аналитиков.

Исходя из фьючерсов на размер базовой процентной ставки ФРС, трейдеры сейчас оценивают на уровне 35% вероятность ее снижения в ноябре еще на 50 базисных пунктов. На прошлой неделе такого мнения придерживались свыше 50% участников торгов.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали в понедельник на 2,3%, показав наибольший прирост цены среди компонентов Dow Jones.

Котировки ADR китайского производителя электромобилей Nio (SPB: NIO) завершили день ростом на 2,5%, хотя в начале торгов подъем превышал 15%. Компания сообщила о том, что неназванный стратегический инвестор планирует вложить 3,3 млрд юаней ($471 млн) в покупку новых акций Nio China. После этого Nio будет принадлежать 88,3%-я доля Nio China, инвестору - оставшаяся часть.

Цена бумаг AT&T Inc. (SPB: T) увеличилась на 0,5%. Она объявила о продаже мажоритарной доли в операторе спутникового телевидения DirecTV Entertainment Holdings инвесткомпании TPG Inc., которая владеет в нем миноритарным пакетом. По условиям сделки AT&T получит порядка $7,6 млрд от DirecTV и TPG до конца 2029 года.

Акции Chevron Corp. (SPB: CVX) подорожали на 1,2%. Федеральная торговая комиссия США завершила антимонопольную проверку и разрешила нефтегазовой компании приобрести конкурирующую Hess Corp. (SPB: HES).

Кроме того, увеличилась стоимость бумаг ритейлеров Home Depot Inc. (SPB: HD) и Walmart Inc. (SPB: WMT) - - на 1,4% и 1,2% соответственно, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,5%.

В то же время акции Boeing Co. (SPB: BA) подешевели на 2,7% и стали лидером снижения среди компонентов Dow Jones. Авиастроительная компания и Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли (IAM) прервали переговоры о новом коллективном соглашении. По заявлению IAM, Boeing "не взаимодействует по существу" по ключевым вопросам, важным для членов профсоюза, в частности относительно повышения оплаты труда.

Котировки акций американских автопроизводителей ушли вниз после того, как их европейские коллеги Stellantis, Volkswagen и Aston Martin понизили прогнозы продаж и финансовых показателей на 2024 год из-за ухудшения ситуации в мировой автомобильной отрасли. Так, стоимость Ford Motor (SPB: F) опустилась на 2%, General Motors (SPB: GM) - на 3,5%.

Также снизилась цена акций Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,9%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,9%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 1,1%, Micron Technology (SPB: MU) - на 3,5%.

Значение Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличилось на 17,15 пункта (на 0,04%) и составило 42330,15 пункта.

Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросл на 24,31 пункта (на 0,42%) - до 5762,48 пункта.

Nasdaq Composite за день поднялся на 69,58 пункта (на 0,38%) и завершил сессию на отметке 18189,17 пункта.

Рынки акций Японии и Австралии движутся разнонаправленно на торгах во вторник, инвесторы оценивают статданные.

В связи с празднованием Дня образования КНР Шанхайская и Гонконгская фондовые биржи во вторник не работают. Первая площадка останется закрытой вплоть до 7 октября.

В Южной Корее торги не проводятся в связи с Днем вооруженных сил.

Значение японского Nikkei 225 растет на 1,9% после падения почти на 5% накануне.

Безработица в Японии в августе снизилась до 2,5%, говорится в опубликованном во вторник отчете министерства внутренних дел и связи страны. В июле она составляла максимальные за 11 месяцев 2,7%. Аналитики прогнозировали ее снижение до 2,6%, по данным Trading Economics.

Число безработных в стране в августе сократилось на 150 тыс. и составило минимальные за семь месяцев 1,72 млн человек. Количество занятых увеличилось на 250 тыс. - до рекордных 67,91 млн.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в третьем квартале не изменился и составил 13 пунктов, как и в предыдущие три месяца, сообщил Банк Японии. Консенсус-прогноз также не предполагал изменений. Показатель остается на максимуме за два года.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Japan Steel Works (+9%).

Рыночная стоимость Kawasaki Heavy Industries повышается на 8,3%, Mitsubishi Heavy Industries - на 7,6%, IHI - на 7%, TDK - на 6,7%.

Цена бумаг Nichirei и Tokyu уменьшается на 1,3%, ANA Holdings и Nidec - на 1,2%, Asahi Kasei Corp. - на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,9%.

Капитализация BHP и Rio Tinto снижается на 3%.

Нефтяной рынок стабилен в первый день четвертого квартала, трейдеры оценивают геополитические факторы, а также сигналы о перспективах спроса и предложения на рынке.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. В минувшие выходные стало известно о ликвидации Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Израильский министр обороны Йоав Галант пообещал не останавливать действия вооруженных сил против "Хезболлы".

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $71,78 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,16 (0,2%), до $71,7 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,08 (0,12%), до $68,25 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов практически не изменилась, составив $68,17 за баррель ($68,18 в пятницу).

В сентябре Brent подешевела на 8,9%, по итогам третьего квартала - на 16,9%, цена WTI снизилась на 7,3% и 16,4% соответственно.

Нефтяной рынок снизился в сентябре на опасениях, что ослабление китайской экономики будет ограничивать спрос на нефть, в то время как ее предложение будет расти, учитывая планы ОПЕК+ постепенно увеличивать добычу.

Очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 2 октября.

Добыча на ряде ливийских месторождениях, приостановленная из-за конфликта администраций восточной и западной частей страны, может возобновиться во вторник, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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