"Финам" понизил рейтинг акций CSOP Hang Seng TECH Index ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций CSOP Hang Seng TECH Index ETF с "покупать" до "держать", при этом прогнозная стоимость была сохранена на уровне 4,54 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"11 сентября 2024 года мы понизили целевую цену по акциям фонда на фоне признаков замедления китайской экономики. На прошлой неделе правительство Китая представило ряд мер, направленных на стимулирование экономики, которые подтолкнули котировки бумаг большинства компаний страны, в том числе и бигтехов. На этом фоне котировки акций фонда достигли нашей целевой цены, а итоговая доходность составила более 36%, - пишет эксперт инвесткомпании. - Мы считаем, что даже с учетом стимулирующих мер и двухзначных ежегодных темпов роста бигтехов большинство компаний фонда достигли своей справедливой стоимости, поэтому присваиваем рейтинг "держать" бумагам ETF без изменения целевой цены. Оценка произведена на основе средневзвешенных целевых цен компаний, входящих в состав фонда".

CSOP Hang Seng TECH Index ETF - биржевой фонд с экспозицией на топ-30 крупнейших торгующихся в Гонконге компаний из отраслей потребительских товаров, технологий, телекоммуникаций, финансов и здравоохранения.

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