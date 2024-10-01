"Финам" понизил прогнозную цену акций Global X China Semiconductor ETF до HKD40,3

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Global X China Semiconductor ETF с 43,8 до 40,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Александра Ковалева.

"Инвесторы в последние месяцы скептически относились к китайскому полупроводниковому сектору (главным образом из-за риска введения новых американских санкций),однако компании Поднебесной продолжают демонстрировать успехи в наращивании производства, улучшении финансовых показателей и разработке передовых чипов. В связи с этим считаем, что акции китайских полупроводниковых компаний по-прежнему обладают значительным потенциалом роста стоимости, - пишет эксперт в обзоре. - Мы оценили прогнозную стоимость бумаг эмитента на основе средневзвешенных целевых цен компаний-представителей фонда".

Global X China Semiconductor ETF - инвестиционный фонд открытого типа, включающий компании из Китая и Гонконга, которые занимаются разработкой и производством полупроводниковой продукции.

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