Рубль утром на первых торгах месяца и квартала слегка повышается в паре с юанем

Москва. 1 октября. Китайский юань чуть понижается на Московской бирже утром во вторник, рубль повышается при открытии первых торгов месяца и квартала.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,2305 руб. (-0,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,12 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Банк России не исключает сценарий повышения ключевой ставки выше рекордных 20% в случае влияния на экономику РФ новых непредвиденных обстоятельств, сообщил журналистам глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ (со второго октября займет должность советника председателя Банка России) Кирилл Тремасов.

"Динамика ключевой ставки будет зависеть от складывающейся ситуации в экономике. Наш прогноз содержит траекторию ключевой ставки, но надо понимать, что это траектория, которая соответствует базовому сценарию. Если экономика столкнется с новыми непредвиденными обстоятельствами, то динамика ключевой ставки может быть иной", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли ставка превысить показатель 2022 года в 20%.

Он напомнил, что по итогам сентябрьского совета директоров, когда ставка выросла до 19%, ЦБ давал сигнал о возможном дальнейшем повышении.

Тремасов также сообщил, что инфляция по итогам 2024 года вероятнее всего превысит имеющийся официальный прогноз в 6,5-7%.

"Наша цель - вернуть к 4% по итогам следующего года. Официальный прогноз Банка России 6,5-7% на конец этого года. Мы обновляем прогноз раз в квартал, ближайший будет опубликован в конце октября. Пока можно сказать, что инфляция скорее всего превысит тот официальный прогноз, который есть на сегодняшний день", - сказал он.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых. Следующее заседание, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала о том, что регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки в октябре.

Кроме того, в конце сентября первый зампред правления ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов считает, что ключевая ставка ЦБ РФ может превысить максимальный для "нового времени" уровень в 20%. "Мы, возможно, уже до конца 2024 года (у нас осталось два заседания по ставке) можем легко поставить рекорд "нового времени" по значению ключевой ставки, пробив 20-процентную границу, которая наблюдалась в 2022 году", - высказывал мнение первый зампред ВТБ.

Наиболее вероятным представляется повышение ключевой ставки Банка России до 20% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Параметры бюджета на 2025-2027 гг. во многом совпали с ранее просочившимися сведениями. Отметим, что Минфин намеревается увеличить относительно плановых расходы еще в текущем году, перенеся часть расходов, которые бюджет понес бы в следующем. В этой связи дефицит 2024 года увеличится до 3,3 трлн руб. и намного превысит последнюю оценку в 2,1 трлн руб. (1% ВВП). Кроме того, для покрытия растущего дефицита ведомство пересмотрело план заимствований через ОФЗ на 4К24, увеличив его до 2,4 трлн руб., - указывает эксперт в обзоре. - Мы положительно оцениваем бюджет на 2025-2027 гг. ввиду предполагаемого сокращения дефицита. Однако щедрая бюджетная политика в 4К24, будучи проинфляционным фактором, спровоцирует очередное повышение ставки: полагаем, 25 октября перед Банком России встанет выбор между повышением ставки на один или два процентных пункта. Нам на данный момент наиболее вероятным представляется повышение до 20% годовых".

Цены на нефть перешли к небольшому понижению утром первого дня четвертого квартала, трейдеры оценивают геополитические факторы, а также сигналы о перспективах спроса и предложения на рынке.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. В минувшие выходные стало известно о ликвидации Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Израильский министр обороны Йоав Галант пообещал не останавливать действия вооруженных сил против "Хезболлы".

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $71,47 за баррель, что на 0,31% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,29%, до $67,97 за баррель.

В сентябре Brent подешевела на 8,9%, по итогам третьего квартала - на 16,9%, цена WTI снизилась на 7,3% и 16,4% соответственно.

Нефтяной рынок снизился в сентябре на опасениях, что ослабление китайской экономики будет ограничивать спрос на нефть, в то время как ее предложение будет расти, учитывая планы ОПЕК+ постепенно увеличивать добычу.

Очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 2 октября.

Добыча на ряде ливийских месторождениях, приостановленная из-за конфликта администраций восточной и западной частей страны, может возобновиться во вторник, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.