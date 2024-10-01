Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 1 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, при этом значения S&P 500 и Dow Jones обновили исторические максимумы. Экономика США является сильной, и Федеральная резервная система намерена поддерживать ее в этом состоянии, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на ежегодном собрании Национальной ассоциации деловой экономики (NABE). Целью Федрезерва всегда было замедление инфляции без "болезненного роста безработицы", отметил он. "Хотя задача еще не выполнена, мы добились значительного прогресса в достижении этого результата", - добавил Пауэлл.

Трейдеры ждут на этой неделе публикации таких экономических индикаторов, как индексы активности в производственном секторе и сфере услуг (ISM Manufacturing и ISM Services), а также данных с рынка труда. Ожидается, что число рабочих мест в экономике страны в сентябре выросло на 142 тыс. после повышения на 140 тыс. месяцем ранее. При этом безработица осталась на уровне 4,2%, согласно среднему прогнозу опрошенных Trading Economics аналитиков.

Исходя из фьючерсов на размер базовой процентной ставки ФРС, трейдеры сейчас оценивают на уровне 35% вероятность ее снижения в ноябре еще на 50 базисных пунктов. На прошлой неделе такого мнения придерживались свыше 50% участников торгов.

Рынки акций Японии и Австралии движутся разнонаправленно на торгах во вторник, инвесторы оценивают статданные. В связи с празднованием Дня образования КНР Шанхайская и Гонконгская фондовые биржи во вторник не работают. Первая площадка останется закрытой вплоть до 7 октября. В Южной Корее торги не проводятся в связи с Днем вооруженных сил. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 1,9% после падения почти на 5% накануне. Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,9%.

В свою очередь нефтяной рынок стабилен в первый день четвертого квартала, трейдеры оценивают геополитические факторы, а также сигналы о перспективах спроса и предложения на рынке. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. В минувшие выходные стало известно о ликвидации Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Израильский министр обороны Йоав Галант пообещал не останавливать действия вооруженных сил против "Хезболлы".

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $71,81 за баррель, что всего на 0,15% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 0,2%, до $71,7 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,18%, до $68,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов практически не изменилась, составив $68,17 за баррель ($68,18 в пятницу).

В сентябре Brent подешевела на 8,9%, по итогам третьего квартала - на 16,9%, цена WTI снизилась на 7,3% и 16,4% соответственно. Нефтяной рынок снизился в сентябре на опасениях, что ослабление китайской экономики будет ограничивать спрос на нефть, в то время как ее предложение будет расти, учитывая планы ОПЕК+ постепенно увеличивать добычу. Очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 2 октября.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 30 сентября снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,991 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,175 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,02% и составил 104,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (28-30 сентября) прибавил 0,07%, поднявшись до 923,58 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+1,24%), "РЖД-001P-06R" (+0,67%) и "Почта России БО-002P-02" (+0,57%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-1,64%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,5%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,48%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG; ЯТЭК) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 25 сентября. По выпуску предусмотрены переменные купоны, которые будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из величины ключевой ставки Банка России + спред. Размер спреда установлен в размере 2,5% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й - 30 дней.

ВТБ (MOEX: VTBR) и "ДОМ.РФ" завершили размещение двух выпусков облигаций с ипотечным покрытием и поручительством "ДОМ.РФ" общим объемом 150 млрд рублей. Эмитентом облигаций выступает ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент". Выпуск серии БО-001P-47 на 50 млрд рублей обеспечен ипотекой ВТБ, выданной в рамках госпрограмм "Льготная ипотека" и "Семейная ипотека", размещен с переменными купонами, рассчитываемыми по формуле: ключевая ставка ЦБ +1,3%. Предельный срок погашения данного выпуска - 28 мая 2053 года. Выпуск серии БО-001P-48 объемом 100 млрд рублей размещен с купоном 8,5% и обеспечен ипотечным портфелем с фиксированной ставкой, выданным ВТБ по собственным программам. Предельный срок погашения займа - 28 ноября 2054 года.

ООО "СОПФ "ДОМ.РФ" (прежнее наименование "СОПФ "Инфраструктурные облигации") завершило размещение выпуска 2-летних облигаций объемом 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрены переменные квартальные купоны. Компания установила размер спреда к ключевой ставке ЦБ на уровне 1,3% годовых.

ООО "Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов" завершило размещение двух выпусков 5-летних облигаций - класса А объемом 207,128 млн рублей и класса Б объемом 92,623 млн рублей. Размещение продолжалось с 12 сентября. Облигации класса А размещены по открытой подписке, бумаги класса Б - по закрытой подписке в пользу ООО "Мосрегионлифт". Ставка квартальных купонов облигаций класса А установлена в размере 19% годовых.

ООО "Парк Сказка" установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных 3-летних облигаций серии БО-П01 с офертой через два года объемом 300 млн рублей на уровне 24% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 30 сентября. Техразмещение запланировано на 3 октября. Мосбиржа в конце августа зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Экспобанк 2 октября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001P-02 с офертой через два года объемом 5 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс премия. Ориентир премии - не выше 275 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 4 октября. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 61-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 25% годовых. Размещение 10-летнего выпуска началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,25% годовых. Ставки последующих ежемесячных купонов переменные и рассчитываются по следующей формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установила ставки очередных купонов по семи выпускам облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями. Ставка 6-го купона облигаций серий 01-КИ объемом 2,01 млрд руб., 02-КИ на 2,157 млрд руб. и 03-КИ на 1,938 млрд руб., а также 4-го купона бонда серии 08-КИ объемом 3,5 млрд руб. составит: с 30.06.2024 по 30.07.2024 - 19,5% годовых, с 31.07.2024 по 17.09.2024 - 21,5% годовых, с 18.09.2024 по 30.09.2024 - 22,5% годовых. Ставка 6-го купона облигаций серий 05-КИ на 881,219 млн руб. и 06-КИ объемом 3,544 млрд руб. составит: с 30.06.2024 по 30.07.2024 - 19% годовых, с 31.07.2024 по 17.09.2024 - 21% годовых, с 18.09.2024 по 30.09.2024 - 22% годовых. Ставка 1-го купона бонда серии 12-КИ объемом 276,6 млн руб. установлена на уровне 23% годовых. РЭО разместил облигации серий 01-КИ, 02-КИ и 03-КИ общим объемом 6,1 млрд руб. в апреле 2023 года; бонды серий 05-КИ и 06-КИ - в июне 2023 года; облигацию серии 08-КИ - в октябре 2023 года; бонд серии 12-КИ - в сентябре 2024 года.

ООО "Татнефтехим" выкупило в рамках оферты 53 тыс. 805 облигаций серии 001-P-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 17,935% займа. Компания разместила 5-летние облигации на 300 млн рублей в декабре 2021 года по ставке купона 11% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты с исполнением в сентябре 2025 года - 22% годовых, купоны двухмесячные.