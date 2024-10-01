"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Lam Research с прогнозной стоимостью на уровне $817 за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Гордея Смирнова.

"Мы оценили стоимость бумаг эмитента на основе мультипликаторов P/E, EV/EBITDA и EV/S (NTM), - отмечает Смирнов. - Отчет за IV квартал 2024 финансового года с окончанием в июне 2024 года показал сильные результаты".

"Высокая доля Китая в выручке Lam Research, составляющая 39%, несет неоднозначные последствия для компании. С одной стороны, налаженные отношения с китайскими компаниями позволяют зарабатывать на буме полупроводникового сектора в регионе. Усиленная государственная поддержка и рост числа торговых ограничений со стороны США и других стран стимулируют китайские компании активно инвестировать в производственные мощности и расширять закупки оборудования. С другой стороны, сохраняется риск, что США могут расширить санкции, включив в них оборудование для производства "зрелых" чипов", - пишет аналитик в обзоре.

Также Смирнов отмечает, что циклическая полупроводниковая отрасль может серьезно пострадать в случае рецессии в США. О рисках свидетельствуют замедление на американском рынке труда и более агрессивное смягчение монетарной политики со стороны ФРС.

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством и обслуживанием оборудования для изготовления чипов.

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