Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- окончательные индексы деловой активности в секторах производства стран Европы и США за сентябрь;

- предварительный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре;

- индекс производственной активности США в сентябре от ISM;

- на Московской бирже начнутся торги акциями ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata).

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