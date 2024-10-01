Наиболее вероятен подъем ставки ЦБР до 20% в октябре - инвестбанк "Синара"

Наиболее вероятным представляется повышение ключевой ставки Банка России до 20% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Параметры бюджета на 2025-2027 гг. во многом совпали с ранее просочившимися сведениями. Отметим, что Минфин намеревается увеличить относительно плановых расходы еще в текущем году, перенеся часть расходов, которые бюджет понес бы в следующем. В этой связи дефицит 2024 года увеличится до 3,3 трлн руб. и намного превысит последнюю оценку в 2,1 трлн руб. (1% ВВП). Кроме того, для покрытия растущего дефицита ведомство пересмотрело план заимствований через ОФЗ на 4К24, увеличив его до 2,4 трлн руб., - указывает эксперт в обзоре. - Мы положительно оцениваем бюджет на 2025-2027 гг. ввиду предполагаемого сокращения дефицита. Однако щедрая бюджетная политика в 4К24, будучи проинфляционным фактором, спровоцирует очередное повышение ставки: полагаем, 25 октября перед Банком России встанет выбор между повышением ставки на один или два процентных пункта. Нам на данный момент наиболее вероятным представляется повышение до 20% годовых".

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