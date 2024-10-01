Индекс Мосбржи сохраняет шансы на подъем к 3000п до начала зимы - БКС Экспресс

Индекс Мосбржи пока сохраняет шансы на подъем к 3000 пунктов до начала зимы, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

Волатильность за сентябрь стала рекордной с осени 2022 года, стандартное отклонение индекса Мосбиржи превысило 8%, констатирует аналитик. Самые турбулентные бумаги из состава бенчмарка, наиболее подходящие активным трейдерам, показали разброс цен свыше 17%.

"С технической точки зрения в индексе область поддержки - 2800 пунктов. Недавно ее уже тестировали и ожидаемо отразились вверх. У фондовых "медведей" есть соблазн еще раз продавить рынок и вернуть под контроль укзанную отметку. По нашим оценкам, попытка опять провалится и индекс Мосбиржи в рамках месяца еще раз зайдет на вершину сентября. Область сопротивления на октябрь в 2900 пунктов актуальна, - пишет Зельцер в материале на портале. - Заседание ЦБ РФ 25 октября будет держать в напряжении участников рынка весь месяц на фоне проинфляционного бюджета и возросших рисков очередного ужесточения денежно-кредитной политики. Но чем выше поднимется стоимость фондирования в 2024 году, тем быстрее она пойдет на снижение в следующем. По нашим расчетам, во 2К25 состоится монетарный разворот. Тогда ставка уже будет ниже текущей, а рынок должен будет это отыграть заранее. Поэтому до зимы в индексе Мосбиржи целевые 3000 пунктов вполне достижимы. На годовом треке таргет бенчмарка к 3400 пунктам".

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