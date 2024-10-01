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01 октября 2024 года 09:31
"Финам" понизил рейтинг акций Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $18,9 за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова. "Наша оценка рассчитана по средневзвешенному апсайду компаний, входящих в фонд, на основе данных Refinitiv. Также мы применили дисконт 15% из-за наличия геополитических рисков и рисков ухудшения мировой и китайской экономики, - указывает эксперт инвесткомпании. - Потребительский спрос в Китае остается подавленным, об этом свидетельствуют слабые макроэкономические данные. Реакция рынка на объявленные меры стимулирования экономики страны может быть излишне оптимистичной, и в случае недостаточности этих мер котировки могут вернуться к снижению". Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF - инвестиционный фонд, инвестирующий в акции китайских потребительских компаний дискреционного спроса. В состав фонда включены 65 компаний, занимающихся онлайн-торговлей (доля в фонде составляет 37%), производством электромобилей (25%), цифровыми сервисами и ПО (18%), производством одежды и обуви (16%) и другими видами деятельности (4%). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-ETF/CHIQ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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