Давление на ОФЗ-ПД будет сохраняться - ПСБ

Давление на ОФЗ-ПД будет сохраняться. основной рекомендацией на долговом рынке остаются корпоративные флоатеры умеренной срочности (до 2-3 лет) с рейтингом "ААА/АА", считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI в понедельник опустился до 101,6 пункта, доходность выросла на 11 б.п. - до 17,43% годовых. Основным негативом для рынка стали детали бюджета на 2025 год. Так, Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на купонный доход для юрлиц по облигациям с 15% до 20%. Кроме того, бюджет предусматривает повышение тарифов существенно выше ожидаемой инфляции (4-4,5%). Программа заимствований также остается внушительной - чистое привлечение через размещение ОФЗ составит в 2025 году 3,365 трлн руб., - отмечает эксперт в аналитическом материале банка. - Программа на 4К24 выглядит еще более амбициозно - 2,4 трлн руб. "гросс" и 2,05 трлн руб. "нетто" (16.10.2024г погашение выпуска ОФЗ 26222 на 350 млрд руб.). Для сравнения за третий квартал Минфину удалось разместить госбумаг на 633 млрд руб. по номиналу "гросс", что соответствует 233 млрд руб. "нетто". Давление на ОФЗ-ПД будет сохраняться; основной рекомендацией на долговом рынке остаются корпоративные флоатеры умеренной срочности (до двух-трех лет) с рейтингом "ААА/АА".

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