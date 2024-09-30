30 сентября 2024 года 18:50
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 30 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Исключение составил лишь самый "длинный" выпуск отечественных бондов с погашением в 2047 году, который заметно упал в цене. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 27 базисных пунктов - до 70,55% от номинала (их доходность увеличилась на 4 базисных пункта, составив 8,82% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 73,41% от номинала (доходность - 8,58% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 20,3 процентного пункта -до 36,6% от номинала (его доходность выросла почти на 500 базисных пунктов - до 14,89% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 71,47% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 26,68% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали всего на 1 базисный пункт - до 65,6% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 21,02% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая осталась на уровне предыдущего дня - 67,41% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 13,8% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 2 базисных пункта - до 66,76% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют умеренное снижение в ожидании новых сигналов относительно состояния экономики США и дальнейших планов ФРС в отношении монетарной политики.
Глобальные инвесторы ждут на этой неделе публикации данных, которые позволят оценить состояние экономики США. В их число входят индексы активности в производственном секторе и сфере услуг (ISM Manufacturing и ISM Services), а также показатели рынка труда. Ожидается, что число рабочих мест в экономике страны в сентябре выросло на 142 тыс. после повышения на 140 тыс. месяцем ранее. При этом безработица осталась на уровне 4,2%, согласно среднему прогнозу опрошенных Trading Economics аналитиков.
Исходя из фьючерсов на размер базовой процентной ставки Федеральной резервной системы, трейдеры сейчас оценивают вероятность ее снижения в ноябре еще на 50 базисных пунктов в 41%. На прошлой неделе такого мнения придерживались свыше 50% участников торгов.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
30 сентября 2024 года 19:50
Москва. 30 сентября. Рынок акций РФ в понедельник консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста в сентябре, внешние фондовые площадки подавали разнополярные сигналы и стабилизировалась нефть (ноябрьский фьючерс на нефть Brent завершает обращение на отметке $72 за баррель). Индекс МосБиржи остался чуть ниже 2860 пунктов, при этом поддержку индикатору оказало ослабление рубля; локальной поддержкой для акций "Газпрома" (-0,7%) выступили новости о росте тарифов концерна с 2025 года и послаблении НДПИ на газ в 2025-2027 годах. читать дальше
.
30 сентября 2024 года 19:45
Москва. 30 сентября. Китайский юань понизился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подорожал в рамках спроса на рублевую ликвидность в день перечисления в бюджет налоговых выплат. На понедельник пришелся единый день уплаты налогов в сентябре, когда компании-экспортеры выплатили НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ. читать дальше
.
30 сентября 2024 года 19:00
Акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" остаются привлекательными для покупки, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 4 квартал 2024 года.
"Основываясь на фундаментальных факторах, мы считаем "Газпром" и "НОВАТЭК" привлекательными, - пишут аналитики инвестбанка Кирилл Бахтин и Василий... читать дальше
.
30 сентября 2024 года 18:32
"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" останутся фаворитами нефтяного сектора в 4 квартале 2024 года, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 4К24 .
"Поскольку лишь немногие компании отчитаются за 9М24, корпоративных новостей в 4К24 много не ожидается, и на отношение к бумагам в большей мере... читать дальше
.
30 сентября 2024 года 18:01
Рост котировок акций МКПАО "Хэдхантер" пока ограничен уровнями 4000-4200 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".
"На прошлой неделе после паузы из-за перерегистрации стартовали торги акциями HeadHunter. Бумаги смогли закрыть неделю в положительной зоне,... читать дальше
.
30 сентября 2024 года 17:29
Нефть марки Brent, вероятно, в ближайшие недели по-прежнему будет торговаться в диапазоне $70-75 за баррель, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит.
"В середине прошлой недели нефтяные рынки скорректировались на сообщениях о возможном росте добычи в Саудовской Аравии (мы... читать дальше
.
30 сентября 2024 года 16:46
Инвестиционный банка "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщается в материале аналитика Дмитрия Смолина.
"Эмитент в понедельник впервые c 2022 года частично раскрыл производственные показатели. Они в целом соответствуют нашим... читать дальше
.
30 сентября 2024 года 16:15
Котировки нефти марки Brent все еще выглядят слабо и находятся вне зоны перепроданности, что указывает на риски движения к новым минимумам и стремления в район $65 за баррель, говорится в материале аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.
Цены на нефть на данный момент остаются под... читать дальше
.
30 сентября 2024 года 15:47
Индекс S&P 500 в текущий момент сохраняет потенциал роста, следующая возможная цель покупателей - уровень 5800 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.
"Внешний фон перед открытием основной сессии 30 сентября смешанный. На предстоящую сессию в США прогнозируем среднюю... читать дальше
.
30 сентября 2024 года 15:27
Москва. 30 сентября. Китайский юань развернулся вниз после утреннего повышения и дешевеет на Московской бирже в понедельник днем, рубль перешел к повышению в рамках спроса на рублевую ликвидность в день перечисления в бюджет налоговых выплат. На понедельник приходится единый день уплаты налогов в сентябре, когда компании-экспортеры платят НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ. читать дальше
.
30 сентября 2024 года 15:25
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "ТКС Холдинг" с целью 3000 рублей за штуку на февраль 2025 года", что предполагает потенциальную доходность 10%, сообщается в материале аналитиков сервиса.
Слияние с Росбанком (поможет эмитенту увеличить свою долю на рынке... читать дальше
.
30 сентября 2024 года 15:06
Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 13,1-13,45 руб. за юань в течение этой недели, прогнозирует старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.
"По итогам прошедшей недели официальный курс доллара США вырос на 0,1% до 92,7 руб., китайского юаня - на 1,3% до 13,2 руб., - отмечает эксперт в... читать дальше
.
30 сентября 2024 года 14:46
Ослабление оптимизма относительно экономики Китая повысит привлекательность долговых инструментов и, возможно, золота, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.
"Пока рынки полны оптимизма относительно оживления экономики Китая, что повышает привлекательность длинных позиций в... читать дальше
.
30 сентября 2024 года 14:27
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 130 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 12,1%, стоп-приказ: 107 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
Аналитики отмечают, что акции... читать дальше
.
30 сентября 2024 года 14:01
Акции МКПАО "ТКС Холдинг", "АЛРОСА" и Сбербанка будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.
Эксперт отмечает, курс акций ТКС успешно закрепился выше сопротивления в районе 2600 руб. После этого уровня произошел вполне ожидаемый откат, и... читать дальше
.