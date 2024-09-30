Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 30 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Исключение составил лишь самый "длинный" выпуск отечественных бондов с погашением в 2047 году, который заметно упал в цене. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 27 базисных пунктов - до 70,55% от номинала (их доходность увеличилась на 4 базисных пункта, составив 8,82% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 73,41% от номинала (доходность - 8,58% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 20,3 процентного пункта -до 36,6% от номинала (его доходность выросла почти на 500 базисных пунктов - до 14,89% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 71,47% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 26,68% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали всего на 1 базисный пункт - до 65,6% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 21,02% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая осталась на уровне предыдущего дня - 67,41% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 13,8% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 2 базисных пункта - до 66,76% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют умеренное снижение в ожидании новых сигналов относительно состояния экономики США и дальнейших планов ФРС в отношении монетарной политики.

Глобальные инвесторы ждут на этой неделе публикации данных, которые позволят оценить состояние экономики США. В их число входят индексы активности в производственном секторе и сфере услуг (ISM Manufacturing и ISM Services), а также показатели рынка труда. Ожидается, что число рабочих мест в экономике страны в сентябре выросло на 142 тыс. после повышения на 140 тыс. месяцем ранее. При этом безработица осталась на уровне 4,2%, согласно среднему прогнозу опрошенных Trading Economics аналитиков.

Исходя из фьючерсов на размер базовой процентной ставки Федеральной резервной системы, трейдеры сейчас оценивают вероятность ее снижения в ноябре еще на 50 базисных пунктов в 41%. На прошлой неделе такого мнения придерживались свыше 50% участников торгов.