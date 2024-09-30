Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $70-75/барр. в ближайшие недели - "БКС МИ"

Нефть марки Brent, вероятно, в ближайшие недели по-прежнему будет торговаться в диапазоне $70-75 за баррель, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит.

"В середине прошлой недели нефтяные рынки скорректировались на сообщениях о возможном росте добычи в Саудовской Аравии (мы считаем, что они были неверно интерпретированы). Но ураган "Хелен" вывел из строя около одной четвертой производственных мощностей в районе Мексиканского залива. А на выходных оптимизм на нефтяных рынках был вызван атакой Израиля. По нашему мнению, "черное золото" находится под влиянием разнонаправленных факторов - слабой макростатистики и геополитики, которая, наоборот, приводит к росту стоимости цены. Нефть марки Brent, на наш взгляд, в ближайшие недели по-прежнему будет торговаться в диапазоне $70-75 за баррель". - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании.

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