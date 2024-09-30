Рубль перешел к повышению в паре с юанем в единый день уплаты налогов

Москва. 30 сентября. Китайский юань развернулся вниз после утреннего повышения и дешевеет на Московской бирже в понедельник днем, рубль перешел к повышению в рамках спроса на рублевую ликвидность в день перечисления в бюджет налоговых выплат. На понедельник приходится единый день уплаты налогов в сентябре, когда компании-экспортеры платят НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,1945 руб., что на 8,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск подрос относительно закрытия предыдущего торгового дня на 23 копейки, до 93 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 52 копейки, до 104,15 руб./EUR1.

Федеральный бюджет РФ в январе-августе 2024 года исполнен с дефицитом 27,6 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Федерального казначейства.

Ранее Минфин предварительно оценивал размер бюджетного дефицита за этот период в размере 331,4 млрд рублей.

По данным Казначейства, доходы бюджета за восемь месяцев 2024 года составили 23 трлн 36,2 млрд рублей (по оценке Минфина - 23 трлн 28,9 рублей), расходы - 23 трлн 63,9 млрд рублей (23 трлн 360,4 рублей, согласно Минфину).

За семь месяцев дефицит федерального бюджета РФ составил 1 трлн 98,3 млрд рублей. Таким образом, в августе сложился профицит федерального бюджета в размере 1 трлн 70,7 млрд рублей.

Возможно укрепление рубля до уровней 13-13,2 рубля за юань в начале текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Полагаю, что в понедельник-вторник позиции рубля чуть улучшатся - навес спроса перестанет давить на курсы, что позволит юаню вернуться в диапазон 13-13,2 рубля. Способствовать этому будут как стабилизация рынка нефти, так и начало праздников в КНР. В целом же в октябре склонен ждать развития плавного ослабления рубля с переходом в зону 13,5-14 рублей за юань на фоне перспективы сокращения профицита торгового баланса - следствия как сезонного оживления спроса, так и сокращения валютных поступлений из-за слабости рынка нефти, в первую очередь ценовой", - пишет эксперт в аналитическом материале.

Прогнозный диапазон для пары "доллар-рубль" на ближайшие дни составляет 92-94 руб./$1, для пары "евро-рубль" - 103-105 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Рубль продолжает получать поддержку от пика налогового периода, - отмечает эксперт. - При этом не на стороне национальной валюты - сентябрьское снижение нефтяных цен, которое способно оказать давление на валютный рынок, спровоцировав задержку в расчетах и поступлении валютной выручки. В центре внимания - заявление российского регулятора о том, что не исключено еще одно повышение ключевой ставки в октябре. Подобный шаг - продолжение курса движения в сторону жесткой денежно-кредитной политики, способной, в том числе, оказать поддержку и рублю. Тем временем курс евро на Московской бирже получает стимулы от повышенного спроса на валюту со стороны импортеров. А в центре обсуждения мировых рынков - свежие августовские данные по доходам и расходам физлиц, динамика ценового индекса расходов на личное потребление в США".

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться днем в понедельник.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск снизились на 0,6%, до $71,51 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились к указанному времени на 0,43%, до $67,88 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 3,4%, WTI - на 4% на сообщениях СМИ, что Саудовская Аравия твердо намерена придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть.

Тем временем инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке, и, несмотря на эскалацию, не верят в высокие риски перебоев поставок, пишет MarketWatch.

Ливанская группировка "Хезболла" в субботу подтвердила гибель своего лидера Хасана Насраллы. Ранее израильские военные заявили, что ликвидировали Насраллу во время ударов в пятницу по южному пригороду Бейрута.

События на Ближнем Востоке уже давно сидят в цене на нефть, эскалация не приведет к сильным колебаниям, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Геополитика - это один из таких ключевых факторов, которые влияют на цену. Но мы зачастую видим, что эта геополитика, если в какой-то момент резко влияет, потом она закладывается в базу инвесторами, в базу участниками рынка, и в принципе волатильности мы дальше не наблюдаем. Это уже неоднократно мы проходили. То есть сейчас, мне кажется, фактор Ближнего Востока давно уже сидит в цене", - сказал он в интервью "Аль-Арабия".

Россия выдержит любое снижение цен на нефть, зависимость нашей экономики от углеводородов снижается, кроме того, заявил Новак. "В целом стратегически у нас идет снижение зависимости нашей экономики от углеводородов, от нефти, от газа. Если раньше, например, доходы бюджета составляли более 50% от продажи на экспорт наших энергетических ресурсов, то сейчас они менее 30%", - заметил он.

"Мы переживем любые цены", - сказал вице-премьер РФ, отвечая на вопрос, плохи ли для России низкие цены на нефть.

Он отметил, что разные экономисты "в течение года десять раз меняют свои оценки". "Это те экономисты, которые под факт как бы подводят свои прогнозы", - добавил Новак.

"В прошлом году наша экономика выросла на 3,9%, выше среднемировых темпов, выше Европы и США. В этом году за семь месяцев темпы роста нашей экономики 4,4%. И мы будем все делать для того, чтобы обеспечивать в любой ситуации, при любых условиях рост нашей экономики и улучшение благосостояния жизни наших граждан", - сказал он.