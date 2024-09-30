Инвестбанка "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций НЛМК

Инвестиционный банка "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщается в материале аналитика Дмитрия Смолина.

"Эмитент в понедельник впервые c 2022 года частично раскрыл производственные показатели. Они в целом соответствуют нашим прогнозам, и мы расцениваем их как нейтральные. Объемы выпуска и продаж стали снизились, на наш взгляд, из-за продажи в сентябре прошлого года сортового подразделения, на которое приходилось около 15% производственных объемов группы. Сохраняем рейтинг "покупать" для бумаг комбината, которые торгуются с высокой дивидендной доходностью (2024П) на уровне 16%", - пишет эксперт.

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