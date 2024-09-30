"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ТКС Холдинга с целью 3000 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "ТКС Холдинг" с целью 3000 рублей за штуку на февраль 2025 года", что предполагает потенциальную доходность 10%, сообщается в материале аналитиков сервиса.

Слияние с Росбанком (поможет эмитенту увеличить свою долю на рынке банковских услуг представителям малого и среднего бизнеса, а также занять банку более высокие позиции по объемам бизнеса) и новая дивидендная политика (предполагает выплаты до 30% чистой прибыли за год) могут повлиять на стоимость бумаг "ТКС Холдинга", - указывают эксперты.

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