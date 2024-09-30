Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 13,1-13,45 руб. за юань в течение недели - УК "Первая"

Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 13,1-13,45 руб. за юань в течение этой недели, прогнозирует старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"По итогам прошедшей недели официальный курс доллара США вырос на 0,1% до 92,7 руб., китайского юаня - на 1,3% до 13,2 руб., - отмечает эксперт в комментарии. - Пик ослабления рубля пришелся на пятницу: вероятно, этому способствовали завершение активной фазы подготовки к налоговому периоду и снижение цен на нефть до $71/барр. Основным событием предстоящей недели представляется публикация подробного проекта бюджетных проектировок на 2025-2027гг. Есть неопределенность по поводу оценок бюджета в 2024 году. Если существенная часть обозначенного прироста расходов (около 0,9 трлн руб.) будет направлена на импортные закупки, то это может стать фактором более динамичного ослабления рубля в конце 2024 года. Пока более низкие цены на нефть, вероятно, продолжат способствовать ослаблению рубля, и в течение недели курс будет находиться в диапазоне 92-94 руб. за доллар США и 13,1-13,4 руб. за юань".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.