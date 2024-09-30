Ослабление оптимизма относительно экономики Китая повысит привлекательность долговых инструментов и золота - "Т-Инвестиции"

Ослабление оптимизма относительно экономики Китая повысит привлекательность долговых инструментов и, возможно, золота, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Пока рынки полны оптимизма относительно оживления экономики Китая, что повышает привлекательность длинных позиций в китайских рисковых активах (прежде всего в акциях), юане и промышленных металлах, - отмечает эксперт. - Однако за последние годы инвесторы не раз разочаровывались в китайских акциях, которые остаются волатильными и чувствительными к сокращению позиций иностранных инвесторов. Ослабление оптимизма относительно китайской экономики может вновь вывести на первый план геополитическую повестку. Если китайские власти столкнутся с новыми трудностями при реализации своих стимулирующих мер, более выигрышно будут выглядеть долговые инструменты (могут выиграть от продолжения снижения юаневых ставок) и, возможно, золото".

При всех необходимых оговорках о рисках инвестирования во внешнем периметре и разделенности финансовой инфраструктуры России с другими (даже дружественными) рынками у российского инвестора, на взгляд экономиста, по-прежнему есть возможность сформировать позиции во фьючерсах или в активах, номинированных в юанях (например, в юаневых облигациях российских эмитентов).

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