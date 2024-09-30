Изменения в инвестпрограмме Россетей могут негативно повлиять на акции компании - инвестбанк "Синара"

Изменения в инвестпрограмме "Россетей" могут негативно повлиять на котировки акций компании, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Матвей Тайц.

"Гендиректор компании А. Рюмин рассказал в интервью, что в 2024 году инвестпрограмма превысит 600 млрд рублей, а за 2025-2029гг капзатраты составят в общей сложности более 3,5 трлн рублей, - отмечает эксперт в комментарии. - Прежний план инвестиций на текущий год озвучивался в объеме 585 млрд руб. По итогам 1П24 свободный денежный поток за вычетом процентных расходов и налогов составил 210 млрд руб. На первый взгляд, FCF останется в области отрицательных значений в течение всего периода 2024- 2029гг, а значит, "Россети", вероятно, возобновят выплату дивидендов еще позже, чем в 2026 году, до которого правительство разрешило не распределять прибыль в пользу акционеров. Полагаем, новости могут негативно повлиять на отношение инвесторов к бумаге".

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