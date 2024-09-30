Возможен новый рывок вверх индекса S&P 500 - БКС Экспресс

Возможен новый рывок вверх индекса S&P 500, первая цель при этом составляет 5820 пунктов, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Оксаны Холоденко.

"Уровень S&P 500 на 27 сентября 2024 года составил 5738 пунктов, индекс сократился на 0,1%. Базовый сценарий умеренно позитивный. Индекс прошел сопротивление в 5731 пункт. Это первый уровень проекции Фибоначчи от августовской волны роста. Возможен новый рывок наверх. Первая цель при этом - 5820 пунктов, - указывает аналитик. - Картина по Nasdaq 100 в целом отличается. Движение может соответствовать динамике широкого рынка, но до исторического максимума сравнительно далеко. Амплитуда колебаний индекса иногда может быть более сильной, как показывает бета, превышающая 1 (1,3 за пять лет). При прохождении 20700 пунктов индекс может двинуться к 23400 пунктам (20009 пункта на 27 сентября 2024 года)".

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