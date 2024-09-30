"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ВТБ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций ВТБ, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании Елены Царевой и Андрея Шарова.

"ВТБ опубликовал неаудированные консолидированные результаты за 8М24 по МСФО. Результаты сильные: чистая прибыль составила 338,5 млрд руб. (на 4% ниже, чем за 8М23) и высокая рентабельность на капитал - на уровне 21,8%. Менеджмент по-прежнему ждет рекордную прибыль в текущем году, несмотря на давление высоких процентных ставок на маржу и активную стадию инвестиций в технологии в рамках Стратегии эмитента до 2026 года. Сохраняем позитивный взгляд на акции ВТБ, которые торгуются с мультипликатором P/E 1,1х на 2024п против среднеисторических 4,6х", - указывают эксперты.

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