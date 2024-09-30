Возможно укрепление рубля до 13-13,2 руб. за юань в начале текущей недели - ПСБ

Возможно укрепление рубля до уровней 13-13,2 рубля за юань в начале текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Полагаю, что в понедельник-вторник позиции рубля чуть улучшатся - навес спроса перестанет давить на курсы, что позволит юаню вернуться в диапазон 13-13,2 рубля. Способствовать этому будут как стабилизация рынка нефти, так и начало праздников в КНР. В целом же в октябре склонен ждать развития плавного ослабления рубля с переходом в зону 13,5-14 рублей за юань на фоне перспективы сокращения профицита торгового баланса - следствия как сезонного оживления спроса, так и сокращения валютных поступлений из-за слабости рынка нефти, в первую очередь ценовой", - пишет эксперт в аналитическом материале.

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