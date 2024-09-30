Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 92-94 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"

Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 92-94 руб./$1, для пары рубль/евро - 103-105 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Рубль продолжает получать поддержку от пика налогового периода, - отмечает эксперт. - При этом не на стороне национальной валюты - сентябрьское снижение нефтяных цен, которое способно оказать давление на валютный рынок, спровоцировав задержку в расчетах и поступлении валютной выручки. В центре внимания - заявление российского регулятора о том, что не исключено еще одно повышение ключевой ставки в октябре. Подобный шаг - продолжение курса движения в сторону жесткой денежно-кредитной политики, способной, в том числе, оказать поддержку и рублю. Тем временем курс евро на Московской бирже получает стимулы от повышенного спроса на валюту со стороны импортеров. А в центре обсуждения мировых рынков - свежие августовские данные по доходам и расходам физлиц, динамика ценового индекса расходов на личное потребление в США".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.