Индекс Мосбиржи продолжит торги в диапазоне 2800-2900п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит двигаться в диапазоне 2800-2900 пунктов в течение торговой сессии понедельника, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Предыдущие три недели российский рынок начинал ростом. Учитывая восстановление роста цен на нефть и цветные металлы, сегодня ждем рост индекса Мосбиржи. Стоит следить за объемами торгов. Вполне вероятно, что их снижение в пятницу обусловлено фактором приближающихся выходных", - пишет эксперт в материале банка.

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