Возможно продолжение роста индексов Мосбиржи и РТС на текущей неделе - "Цифра брокер"

Возможно продолжение позитивной динамики российских фондовых индексов (Мосбиржи и РТС) на текущей неделе, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Несмотря на опасения перед еще одним повышением ключевой ставки и рост доходности ОФЗ, оптимизм добавляет стабилизация доходностей длинных ОФЗ. Банк России, конечно, может еще раз повысить ключевой ставку в текущем году, тем не менее за этим решение с высокой вероятностью последует пауза в действиях регулятора, что, в свою очередь, является благоприятным сценарием для рынка акций", - указывают эксперты в комментарии.

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