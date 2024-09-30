Ожидания повышения ставки ЦБР в октябре сдерживают спрос на ОФЗ-ПД - ПСБ

Ожидания повышения ключевой ставки Банка России в октябре 2024 года сдерживают спрос на ОФЗ-ПД, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI по итогам пятницы остался на годовых минимумах (101,95п) - попытка восстановления котировок ОФЗ в течение недели не увенчалась успехом. На неделе были опубликованы параметры бюджета на 2025 год с умеренным дефицитом (0,5% ВВП), а инфляция на 23 сентября замедлилась до 8,7% в годовом выражении с 9,1% в августе. Рынок госбумаг предпринял попытку отскока, однако комментарии Банка России вернули котировки ОФЗ на исходные позиции. Регулятор по-прежнему указывает на высокую вероятность повышения ключевой ставки в октябре", - указывает эксперт.

"Ожидаем, что интерес к ОФЗ-ПД со стороны инвесторов будет оставаться сдержанным из-за сохранения проинфляционных рисков на повышенном уровне. Несмотря на возможное снижение ключевой ставки в середине 2025 года, ожидаем, что средняя ставка в следующем году будет на уровне 18,3% против 17,5% в 2024 году (с учетом повышения в октябре ставки до 20%). На этом фоне флоатеры будут оставаться основным классом активов в облигационных портфелях", - пишет Грицкевич в обзоре ПСБ.

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