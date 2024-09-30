Ближайшая цель подъема индекса Мосбиржи - 2880-2910п - БКС Экспресс

Ближайшая цель подъема индекса Мосбиржи в настоящее время находится на уровне 2880-2910 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Технически рынок прорвался над скоплением динамических и статичных сопротивлений и видится еще выше - ближайшая цель покупателей находится в области 2880-2910 пунктов по индексу Мосбиржи. Тактически к концу осени ожидается возврат к круглым 3000 пунктам, а годовой таргет - у 3400 пунктов. Поддержка на новом "аптренде" в районе 2800 пунктов подтверждена и устояла, и теперь по актуальному тренду рынок пойдет скорее дальше вверх, чем снова вниз, - пишет аналитик в обзоре на портале. - На стороне фондовых "быков" несколько факторов. Ожидания выхода ключевой ставки на плато, а будущее послабление денежно-кредитной политики всегда отыгрывается заранее. Кроме того, возможно исчерпание навеса продаж бумаг с внешнего контура на фоне прикрытия лазеек для недружественных нерезидентов. Ослабление рубля позитивно для бумаг экспортеров, которых в индексе добрая половина. Также корпоративный позитив отмечен в рыночном тяжеловесе "Газпроме".

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