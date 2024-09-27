.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ вырос третью неделю подряд в рамках коррекции
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7%
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7% после роста на 3,3% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,2%. За 8 месяцев омпроизводство увеличилось на 4,5%
 
Расходы бюджета на погашение госдолга выросли в 1,5 раза
Траты из казны на обслуживание госдолга увеличились в 1,5 раза, превысив 1 трлн рублей в первом полугодии 2024-го, следует из доклада Счетной палаты об исполнении бюджета, на который ссылаются "Известия". Причины — в активном наращивании...
 
Россия сдает позиции в рейтинге "Глобальный инновационный индекс"
Россия в 2024 году опустилась на восемь позиций в рейтинге "Глобальный инновационный индекс" Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), пишет "Коммерсантъ". В этом году у России 59-е место из 133 после 51-го в 2023 году (в 2022-м —...
 
Правительство изучит вопрос о почетном звании заслуженного IT-специалиста
Правительство рассмотрит вопрос о том, чтобы особо отличившихся айтишников представлять к госнаградам, пишут "Ведомости", ссылаясь на представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует, в частности, IT-отрасль). Соответствующее...
 
27 сентября 2024 года 19:38

Рынок акций РФ вырос третью неделю подряд в рамках коррекции

Рынок акций РФ в конце сентября вырос третью неделю подряд в рамках коррекционного восстановления после летнего снижения, поддержку покупателям оказало улучшение внешней фондовой конъюнктуры на фоне новых стимулирующих мер в Китае, сдерживающим фактором выступила просевшая нефть из-за опасений роста мирового предложения. Индекс МосБиржи отскочил выше 2850 пунктов, уровня середины августа.

В период со 23 по 27 сентября индекс МосБиржи вырос на 2,7% и составил 2858,56 пункта, индекс РТС поднялся на 2,6% и достиг 971,29 пункта. Ноябрьский фьючерс на нефти Brent снизился до $72,16 за баррель (-3,7%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос до 92,7126 руб./$1 (+0,13 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором вечером выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $74 за баррель). Индекс МосБиржи протестировал 2830 пунктов, обновив 5-недельный максимум, после чего к закрытию сполз ниже 2820 пунктов; лидировали в росте акции "Мечела" (+6,9% и +6,7% "префы") и "Аэрофлота" (+4,6%).

Предварительные сентябрьские индексы экономической активности PMI в производстве еврозоны и США оказались слабее ожиданий, данные по европейскому сектору услуг также вышли хуже прогнозов, а оценка активности на рынке услуг США даже немного превзошла ожидания.

Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 74,5 млрд юаней ($10,6 млрд) в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО. При этом процентная ставка была снижена до 1,85% годовых с 1,95%. Кроме того, НБК предоставил банкам 160,1 млрд юаней в рамках операций 7-дневного обратного РЕПО. Ставка осталась без изменений - 1,7%. НБК традиционно предоставляет ликвидность в рамках 14-дневного обратного РЕПО перед длительными праздниками. "Золотая неделя" по случаю образования КНР в этом году пройдет с 1 по 7 октября.

Во вторник рынок акций РФ продолжил рост на фоне общемирового фондового оптимизма и подросшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent поднялся к $75 за баррель) на новостях о новых эконмических стимулах в Китае; индекс МосБиржи превысил 2870 пунктов, обновив максимум с середины августа. Лидерами роста выступили акции "Газпрома" (+12,9%), обновившие максимум за 4 месяца на фоне слухов об ослаблении налоговой нагрузки для концерна в ближайшие годы.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник объявил ряд новых мер стимулирования экономики, в частности, о снижении нормы резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта (п.п.). Для крупных банков норма составит 9,5%, небольших и сельских банков изменение не коснется. Нынешнее смягчение требований позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). В этом году RRR может быть снижена еще на 0,25-0,5 п.п., сообщил НБК. Также регулятор сообщил о снижении процентной ставки по 7-дневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7% годовых.

В среду рынок акций РФ завершил основные торги снижением цен большинства blue chips из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел к $74 за баррель), а также ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в октябре. Индекс МосБиржи откатился в район 2830 пунктов во главе с бумагами Московского кредитного банка (-3,7%), "ВК" (-3,4%) и расписками Ozon (-3,3%); выросли акции "Мечела" (+3,1%) и "ТКС Холдинг" (+1,1%).

Потенциал повышения депозитных и кредитных ставок с учетом лагов влияния денежно-кредитной политики еще не исчерпан, говорится в резюме по итогам сентябрьского заседания совета директоров ЦБ РФ. Банк России при выборе формулировки сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики в заявлении по итогам сентябрьского совета директоров исходил из того, что новое повышение ставки высоковероятно.

Чистая прибыль ТБанка за 8 месяцев 2024 года по РСБУ составила 38,52 млрд руб. против 29,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года (рост на 30%).

Чистая прибыль ВТБ (-0,3%) за 8 месяцев 2024 года по РСБУ составила 185,73 млрд руб. против 165,63 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Нефть просела в ожидании переговоров правительств западной и восточной частей Ливии относительно Центробанка, конфликт вокруг которого привел ранее к приостановке значительной части экспорта нефти. Тем временем, шторм "Элен" в Мексиканском заливе изменил направление и синоптики улучшили прогноз по поводу возможных разрушений инфраструктуры.

Акционеры ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3%, до 799 рублей) на внеочередном собрании 24 сентября утвердили промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2024 года в размере 22,19 рубля на акцию.

Чистая прибыль Совкомбанка (-2%) за 8 месяцев 2024 года по РСБУ составила 31,09 млрд руб. против 75,29 млрд руб. за аналогичный период прошлого года (снижение в 2,4 раза). Чистая прибыль МТС-банка (-0,6%) за 8 месяцев 2024 года по РСБУ составила 10,11 млрд руб. против 10,14 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

В четверг рынок акций РФ завершил основные торги консолидацией при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов - снижение нефти (фьючерс на Brent просел ниже $72 за баррель) нивелировалось улучшением настроений на внешних фондовых площадках. Индекс МосБиржи завершил день в районе 2830 пунктов, хотя в течение дня индикатор опускался ниже 2810 пунктов; лидерами роста выступили бумаги Московского кредитного банка (+3,5%), "ФосАгро" (+3,5%) и "Норникеля" (+2,5%), аутсайдерами - расписки Ozon (-2,9%) и бумаги ПАО "Группа Астра" (-2,2%).

Акции МКПАО "Хедхантер" на первых торгах после 1,5-месячного перерыва из-за редомициляции подросли до 3935 рублей (+0,7%), причем в ходе сессии бумаги колебались в коридоре от 3719 рублей (-4,8%) до 4095 рублей (+4,8%). Объем торгов бумагами за день превысил 9,245 млрд рублей.

Перед стартом торгов компания анонсировала планы по дивидендным выплатам: после завершения редомициляции, которое ожидается до конца года, МКПАО планирует выплатить особый дивиденд в размере от 640 рублей до 700 рублей на обыкновенную акцию. Также компания утвердила программу обратного выкупа акций: объем программы buyback составит до 10 млрд рублей, продолжительность - до 12 месяцев.

Поддержку мировым рынкам продолжили оказывать новости о масштабной программе стимулирования экономики КНР. В США оценка роста ВВП за II квартал оставлена на уровне 3% в пересчете на годовые темпы, что совпало с ожиданиями.

На нефтяном рынке цены просели на ослаблении рисков сокращения мировых поставок сырья, а также новостей, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи. Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что Саудовская Аравия готова отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи. Власти страны твердо намерены придерживаться плана, согласно которому ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

Давление на котировки также оказали новости о согласовании властями западной и восточной частей Ливии порядка назначения главы Центробанка, что может смягчить кризис в области нефтяных доходов и способствовать восстановлению экспорта.

В пятницу рынок акций РФ сохранил умеренный оптимизм вместе с мировыми фондовыми площадками, вечером поддерживающим фактором выступила подросшая нефть (фьючерс на нефть Brent превысил $72 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2850 пунктов, лидировали в росте расписки Ozon (+3,4%) и бумаги "Газпрома" (+2,7%).

Во "втором эшелоне" раллировали бумаги МКПАО "Хедхантер" (+6,7%) и упали после отсечки дивидендов акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (-37%, до 99,06 рубля). В середине сентября акционеры АМЗ утвердили дивиденды за I полугодие в 77 руб. на акцию, ранее компания не платила дивиденды более 20 лет. На выплату дивидендов будет направлена чистая прибыль за первое полугодие 2024 года и нераспределенная прибыль прошлых лет.

Подешевели также после отсечки дивидендов акции "Ростелекома" (-4,9% и -5,6% "префы") и ПАО "Группа Черкизово" (-2,1%).

В период 16-20 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Артген" (+20%), "Газпрома" (+15%), "Мечела" (+12% и +11% "префы"); хуже рынка оказались акции "ВИ.ру" (-7%), "Каршеринг Руссия" (-6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-5%).

Рынок акций РФ в начале октября может продолжить восстановление на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, влияние на расстановку сил могут оказать выступления представителей ЕЦБ и Федрезерва США, а также блок западной статистики. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2800-2900 пунктов, для индекса РТС - 950-1000 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 сентября 2024 года 19:45
Рынок акций РФ в пятницу поднялся к 2860п по индексу МосБиржи, неделю завершил ростом
Москва. 27 сентября. Рынок акций РФ в пятницу вырос вместе с мировыми фондовыми площадками, подогретыми новостями о новых стимулирующих мерах в Китае, а также на фоне подросшей вечером нефти (фьючерс на нефть Brent превысил $72 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район 2860 пунктов, лидировали в росте расписки Ozon (MOEX: OZON) (+3,4%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,7%) и "Мосбиржи" (MOEX: MOEX) (+2,7%). Во "втором эшелоне" обвалились акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-37%) после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие.    читать дальше
.
27 сентября 2024 года 19:16
Рубль в пятницу понизился в паре с юанем перед выходными днями
Москва. 27 сентября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подешевел перед выходными днями. При этом ранее в ходе торгов рубль неоднократно предпринимал попытки перейти в зеленую зону, но закрепиться ему там все же не удалось.    читать дальше
.
27 сентября 2024 года 19:05
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 27 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились. Исключение составили лишь облигации России с погашением в 2042 году, которые продемонстрировали заметный ценовой рост и соответственно существенное сужение спреда к US Treasuries.    читать дальше
.
27 сентября 2024 года 19:05
"Финам" повысил рейтинг акций HeadHunter до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций МКПАО "Хэдхантер" с "держать" до "покупать" , сохранив целевую цену на уровне 5280 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 32% после коррекции. Полная ожидаемая доходность составляет 48%, сообщается в материале инвесткомпании. "26 сентября на Московской...    читать дальше
.
27 сентября 2024 года 18:37
Финам" подтверждает рейтинг акций PetroChina на уровне "продавать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций PetroChina Co. класса H на уровне "продавать" и сохраняет целевую цену HKD4,85 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 23%, сообщается в материале инвесткомпании. "Отчетность компании за первое полугодие 2024 года показала незначительное улучшение...    читать дальше
.
27 сентября 2024 года 18:17
Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи на понедельник составляет 2800-2900 пунктов - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи на понедельник составляет 2800-2900 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Российский фондовый рынок рос на фоне подъёма цен на нефть и росту спроса инвесторов на акции "второго эшелона", - отмечает эксперт в...    читать дальше
.
27 сентября 2024 года 17:45
SberCIB отмечает привлекательность акций "Ренессанс страхования", поднял оценку бумаг на 22%
SberCIB Investment Research повысил прогнозную стоимость акций "Ренессанс страхования" со 115 рублей до 140 рублей за штуку, сообщается в аналитических материалах инвестбанка. Рекомендация прежняя - "покупать". Аналитики пересмотрели модель оценки страховщика в свете позитивных прогнозов его...    читать дальше
.
27 сентября 2024 года 17:44
Драйвером роста индекса Hang Seng выступают меры по стимулированию китайской экономики - БКС Экспресс
Драйвером роста индекса Hang Seng выступают меры по стимулированию китайской экономики, говорится в комментарии аналитика БКС Экспресс Олега Решетникова. "Текущая неделя по индексу Hang Seng, которую он закрыл, увеличившись на 13%, ознаменовалась самым сильным приростом более чем за 25-летний...    читать дальше
.
27 сентября 2024 года 17:00
Котировки нефти, скорее всего, возобновят постепенный рост и стабилизируются около $78/барр. - УК "Первая"
Котировки нефти, скорее всего, возобновят постепенный рост и стабилизируются около $78 за баррель Brent, полагает руководитель отдела по управлению акциями УК "Первая" Антон Кравченко. "Brent продолжает снижаться, торгуясь около $71,4 за баррель, - отмечается в комментарии эксперта. - Ключевое...    читать дальше
.
27 сентября 2024 года 16:31
АКБФ рекомендует покупать акции ВТБ с целью 226,69 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции ВТБ с целевой ценой 226,69 руб. за бумагу с горизонтом инвестирования 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 149% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. "Мы восстановили прогноз по чистой прибыли банка за 2024 год...    читать дальше
.
27 сентября 2024 года 16:02
Вероятен дальнейший рост рынка акций РФ на следующей неделе - "Велес Капитал"
Вероятен дальнейший рост рынка акций РФ на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок на следующей неделе при положении индекса Мосбиржи выше поддержек 2800 и 2720 пунктов сохраняет склонность к развитию роста с ближайшими...    читать дальше
.
27 сентября 2024 года 15:42
Рубль в пятницу колеблется от плюса к минусу в паре с юанем перед выходными днями и при подготовке экспортеров к налоговым выплатам
Москва. 27 сентября. Китайский юань дорожает на Московской бирже в пятницу днем, рубль понижается перед выходными днями. Ранее в ходе торгов рубль неоднократно предпринимал попытки перейти в зеленую зону, но закрепиться ему там все же не удалось.    читать дальше
.
27 сентября 2024 года 15:35
Возвращение ливийской нефти на рынок может оказать давление на цену Brent уже в сентябре -Freedom Finance Global
Возвращение ливийской нефти на рынок может оказать давление на цены уже в сентябре, приведя стоимость Brent к уровням ниже $70 за баррель, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Мировые цены на нефть снижаются третий день подряд, завершив неделю падением на 5%, до уровня $71 за...    читать дальше
.
27 сентября 2024 года 15:01
ПСБ понизил целевую цену акций ВТБ до 130 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) понизил целевую цену акций ВТБ до 130 руб. за штуку, но по-прежнему считает бумаги интересными для покупки, сообщается в комментарии аналитика банка Дмитрия Грицкевича. "ВТБ представил отчетность по МСФО за август и 8 месяцев 2024 год, - отмечает эксперт. - Чистая прибыль за...    читать дальше
.
27 сентября 2024 года 14:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги HeadHunter с целью 4300 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги МКПАО "Хэдхантер" с целью 4300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,2%, стоп-приказ: 4800 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.