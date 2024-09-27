Рынок акций РФ вырос третью неделю подряд в рамках коррекции

Рынок акций РФ в конце сентября вырос третью неделю подряд в рамках коррекционного восстановления после летнего снижения, поддержку покупателям оказало улучшение внешней фондовой конъюнктуры на фоне новых стимулирующих мер в Китае, сдерживающим фактором выступила просевшая нефть из-за опасений роста мирового предложения. Индекс МосБиржи отскочил выше 2850 пунктов, уровня середины августа.

В период со 23 по 27 сентября индекс МосБиржи вырос на 2,7% и составил 2858,56 пункта, индекс РТС поднялся на 2,6% и достиг 971,29 пункта. Ноябрьский фьючерс на нефти Brent снизился до $72,16 за баррель (-3,7%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос до 92,7126 руб./$1 (+0,13 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором вечером выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $74 за баррель). Индекс МосБиржи протестировал 2830 пунктов, обновив 5-недельный максимум, после чего к закрытию сполз ниже 2820 пунктов; лидировали в росте акции "Мечела" (+6,9% и +6,7% "префы") и "Аэрофлота" (+4,6%).

Предварительные сентябрьские индексы экономической активности PMI в производстве еврозоны и США оказались слабее ожиданий, данные по европейскому сектору услуг также вышли хуже прогнозов, а оценка активности на рынке услуг США даже немного превзошла ожидания.

Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 74,5 млрд юаней ($10,6 млрд) в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО. При этом процентная ставка была снижена до 1,85% годовых с 1,95%. Кроме того, НБК предоставил банкам 160,1 млрд юаней в рамках операций 7-дневного обратного РЕПО. Ставка осталась без изменений - 1,7%. НБК традиционно предоставляет ликвидность в рамках 14-дневного обратного РЕПО перед длительными праздниками. "Золотая неделя" по случаю образования КНР в этом году пройдет с 1 по 7 октября.

Во вторник рынок акций РФ продолжил рост на фоне общемирового фондового оптимизма и подросшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent поднялся к $75 за баррель) на новостях о новых эконмических стимулах в Китае; индекс МосБиржи превысил 2870 пунктов, обновив максимум с середины августа. Лидерами роста выступили акции "Газпрома" (+12,9%), обновившие максимум за 4 месяца на фоне слухов об ослаблении налоговой нагрузки для концерна в ближайшие годы.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник объявил ряд новых мер стимулирования экономики, в частности, о снижении нормы резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта (п.п.). Для крупных банков норма составит 9,5%, небольших и сельских банков изменение не коснется. Нынешнее смягчение требований позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). В этом году RRR может быть снижена еще на 0,25-0,5 п.п., сообщил НБК. Также регулятор сообщил о снижении процентной ставки по 7-дневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7% годовых.

В среду рынок акций РФ завершил основные торги снижением цен большинства blue chips из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел к $74 за баррель), а также ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в октябре. Индекс МосБиржи откатился в район 2830 пунктов во главе с бумагами Московского кредитного банка (-3,7%), "ВК" (-3,4%) и расписками Ozon (-3,3%); выросли акции "Мечела" (+3,1%) и "ТКС Холдинг" (+1,1%).

Потенциал повышения депозитных и кредитных ставок с учетом лагов влияния денежно-кредитной политики еще не исчерпан, говорится в резюме по итогам сентябрьского заседания совета директоров ЦБ РФ. Банк России при выборе формулировки сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики в заявлении по итогам сентябрьского совета директоров исходил из того, что новое повышение ставки высоковероятно.

Чистая прибыль ТБанка за 8 месяцев 2024 года по РСБУ составила 38,52 млрд руб. против 29,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года (рост на 30%).

Чистая прибыль ВТБ (-0,3%) за 8 месяцев 2024 года по РСБУ составила 185,73 млрд руб. против 165,63 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Нефть просела в ожидании переговоров правительств западной и восточной частей Ливии относительно Центробанка, конфликт вокруг которого привел ранее к приостановке значительной части экспорта нефти. Тем временем, шторм "Элен" в Мексиканском заливе изменил направление и синоптики улучшили прогноз по поводу возможных разрушений инфраструктуры.

Акционеры ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3%, до 799 рублей) на внеочередном собрании 24 сентября утвердили промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2024 года в размере 22,19 рубля на акцию.

Чистая прибыль Совкомбанка (-2%) за 8 месяцев 2024 года по РСБУ составила 31,09 млрд руб. против 75,29 млрд руб. за аналогичный период прошлого года (снижение в 2,4 раза). Чистая прибыль МТС-банка (-0,6%) за 8 месяцев 2024 года по РСБУ составила 10,11 млрд руб. против 10,14 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

В четверг рынок акций РФ завершил основные торги консолидацией при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов - снижение нефти (фьючерс на Brent просел ниже $72 за баррель) нивелировалось улучшением настроений на внешних фондовых площадках. Индекс МосБиржи завершил день в районе 2830 пунктов, хотя в течение дня индикатор опускался ниже 2810 пунктов; лидерами роста выступили бумаги Московского кредитного банка (+3,5%), "ФосАгро" (+3,5%) и "Норникеля" (+2,5%), аутсайдерами - расписки Ozon (-2,9%) и бумаги ПАО "Группа Астра" (-2,2%).

Акции МКПАО "Хедхантер" на первых торгах после 1,5-месячного перерыва из-за редомициляции подросли до 3935 рублей (+0,7%), причем в ходе сессии бумаги колебались в коридоре от 3719 рублей (-4,8%) до 4095 рублей (+4,8%). Объем торгов бумагами за день превысил 9,245 млрд рублей.

Перед стартом торгов компания анонсировала планы по дивидендным выплатам: после завершения редомициляции, которое ожидается до конца года, МКПАО планирует выплатить особый дивиденд в размере от 640 рублей до 700 рублей на обыкновенную акцию. Также компания утвердила программу обратного выкупа акций: объем программы buyback составит до 10 млрд рублей, продолжительность - до 12 месяцев.

Поддержку мировым рынкам продолжили оказывать новости о масштабной программе стимулирования экономики КНР. В США оценка роста ВВП за II квартал оставлена на уровне 3% в пересчете на годовые темпы, что совпало с ожиданиями.

На нефтяном рынке цены просели на ослаблении рисков сокращения мировых поставок сырья, а также новостей, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи. Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что Саудовская Аравия готова отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи. Власти страны твердо намерены придерживаться плана, согласно которому ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

Давление на котировки также оказали новости о согласовании властями западной и восточной частей Ливии порядка назначения главы Центробанка, что может смягчить кризис в области нефтяных доходов и способствовать восстановлению экспорта.

В пятницу рынок акций РФ сохранил умеренный оптимизм вместе с мировыми фондовыми площадками, вечером поддерживающим фактором выступила подросшая нефть (фьючерс на нефть Brent превысил $72 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2850 пунктов, лидировали в росте расписки Ozon (+3,4%) и бумаги "Газпрома" (+2,7%).

Во "втором эшелоне" раллировали бумаги МКПАО "Хедхантер" (+6,7%) и упали после отсечки дивидендов акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (-37%, до 99,06 рубля). В середине сентября акционеры АМЗ утвердили дивиденды за I полугодие в 77 руб. на акцию, ранее компания не платила дивиденды более 20 лет. На выплату дивидендов будет направлена чистая прибыль за первое полугодие 2024 года и нераспределенная прибыль прошлых лет.

Подешевели также после отсечки дивидендов акции "Ростелекома" (-4,9% и -5,6% "префы") и ПАО "Группа Черкизово" (-2,1%).

В период 16-20 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Артген" (+20%), "Газпрома" (+15%), "Мечела" (+12% и +11% "префы"); хуже рынка оказались акции "ВИ.ру" (-7%), "Каршеринг Руссия" (-6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-5%).

Рынок акций РФ в начале октября может продолжить восстановление на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, влияние на расстановку сил могут оказать выступления представителей ЕЦБ и Федрезерва США, а также блок западной статистики. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2800-2900 пунктов, для индекса РТС - 950-1000 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".