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27 сентября 2024 года 19:16

Рубль в пятницу понизился в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 27 сентября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подешевел перед выходными днями. При этом ранее в ходе торгов рубль неоднократно предпринимал попытки перейти в зеленую зону, но закрепиться ему там все же не удалось.

Поддержку рублю продолжала оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам сентября. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 30 сентября. В этот день в бюджет должны быть перечислены НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ.

Курс юаня в 19:00 мск составил 13,281 руб., что на 10,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 30,52 копейки, до 92,7126 руб./$1, и поднял курс евро на 27,63 копейки, до 103,4694 руб./EUR1.

"За неделю биржевой курс рубля к юаню ослаб на 1,3% (до 13,3 руб./юань), несмотря на подготовку к налоговому периоду (30 сентября). Мы считаем, что на следующей неделе поддержка рубля от роста продаж валюты экспортерами иссякнет, в связи с чем рубль может продолжить плавное ослабление. Кроме того, приближение периода длинных выходных в Китае (с 1 октября) может сформировать дополнительный спрос на валюту и усилить давление на курс рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Ключевая ставка ЦБ РФ может превысить максимальный для "нового времени" уровень в 20%, считает первый зампред правления ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов.

"Мы, возможно, уже до конца 2024 года (у нас осталось два заседания по ставке) можем легко поставить рекорд "нового времени" по значению ключевой ставки, пробив 20-процентную границу, которая наблюдалась в 2022 году", - высказал свое мнение журналистам первый зампред ВТБ в пятницу.

Основной интригой предстоящего опорного заседания совета директоров ЦБ 25 октября будет оценка регулятором параметров нового трехлетнего бюджета, подчеркнул топ-менеджер ВТБ.

"Баланс финансовых рынков, который мы наблюдаем, сформировался исходя из предположения, что ставка будет 20%. Поэтому если ставка будет пробита вверх, будет пробивать границу 20%, это будет вызывать определенную перебалансировку финансовых рынков", - добавил Пьянов.

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре. "Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре", - сказала Набиуллина на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно подниматься вечером в пятницу, однако завершают неделю в минусе на опасениях увеличения поставок топлива на мировой рынок.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск выросли на 0,38%, до $71,83 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 0,52%, до $68,02 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 2,5%, WTI - на 2,9%. С начала недели обе марки потеряли порядка 4%.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия готовится нарастить добычу в соответствии с ранее озвученным планом, хотя многие надеялись, что этого не случится.

Как написала Financial Times, Эр-Рияд планирует отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи. Власти страны твердо намерены придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

Тем временем поддержку ценам в пятницу оказывают известия о новых стимулах в Китае.

Китайский ЦБ с 27 сентября снизил норму резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта. В результате средневзвешенный показатель опустился до самого низкого уровня как минимум с 2020 года - 6,6%. Сокращение RRR позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142 млрд).

Кроме того, с пятницы процентная ставка по семидневным операциям обратного РЕПО снижается до 1,5% с 1,7% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 сентября увеличилась на 2 базисных пункта, до 18,37% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в пятницу осталась на прежнем уровне - 18,58% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 17,65% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и составила 17,23% годовых относительно предыдущего торгового дня.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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