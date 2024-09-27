"Финам" повысил рейтинг акций HeadHunter до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций МКПАО "Хэдхантер" с "держать" до "покупать" , сохранив целевую цену на уровне 5280 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 32% после коррекции. Полная ожидаемая доходность составляет 48%, сообщается в материале инвесткомпании.

"26 сентября на Московской бирже начались торги акциями компании МКПАО "Хэдхантер" взамен депозитарных расписок HeadHunter PLC как результат редомициляции с Кипра, - отмечает аналитик Никита Степанов. - Теперь компания может выплачивать дивиденды акционерам, акции могут быть включены в индексы и тем самым привлечь внимание институциональных инвесторов. Помимо этого, компания объявила обратный выкуп акций на сумму чуть менее 10 млрд руб. Мы считаем, что компания сохранит свои преимущества на рынке HR-tech в ближайшее время и что акции имеют все шансы на рост после реализации "навеса" в предстоящие несколько дней или недель".

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