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Главная / Мнения аналитиков / Драйвером роста индекса Hang Seng выступают меры по стимулированию китайской экономики - БКС Экспресс
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27 сентября 2024 года 17:44
Драйвером роста индекса Hang Seng выступают меры по стимулированию китайской экономики - БКС Экспресс
Драйвером роста индекса Hang Seng выступают меры по стимулированию китайской экономики, говорится в комментарии аналитика БКС Экспресс Олега Решетникова. "Текущая неделя по индексу Hang Seng, которую он закрыл, увеличившись на 13%, ознаменовалась самым сильным приростом более чем за 25-летний промежуток, - констатирует эксперт. - Динамика впечатляет: за последние 12 торговых дней индекс рос в 11-ти из них. После введения крупного пакета стимулирующих мер опасения по поводу состояния китайской экономики постепенно начинают развеиваться. И прогнозы многих инвестдомов, которые ранее казались достаточно смелыми, могут претвориться в жизнь. К текущему моменту консенсус находится в районе 22250 пунктов по индексу Hang Seng на конец 2024 года. С технической точки зрения в случае закрытия выше 20361п у индекса открывается широкое пространство для продолжения роста. Ближайшее горизонтальное сопротивление только в районе 22700п. Следить стоит за поведением цены вблизи верхней границы восходящего канала, где рост может замедлиться. На откате же можем вернуться к 20360п". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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27 сентября 2024 года 19:45
Москва. 27 сентября. Рынок акций РФ в пятницу вырос вместе с мировыми фондовыми площадками, подогретыми новостями о новых стимулирующих мерах в Китае, а также на фоне подросшей вечером нефти (фьючерс на нефть Brent превысил $72 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район 2860 пунктов, лидировали в росте расписки Ozon (MOEX: OZON) (+3,4%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,7%) и "Мосбиржи" (MOEX: MOEX) (+2,7%). Во "втором эшелоне" обвалились акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-37%) после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие. читать дальше
.27 сентября 2024 года 19:38
Рынок акций РФ в конце сентября вырос третью неделю подряд в рамках коррекционного восстановления после летнего снижения, поддержку покупателям оказало улучшение внешней фондовой конъюнктуры на фоне новых стимулирующих мер в Китае, сдерживающим фактором выступила просевшая нефть из-за опасений роста мирового предложения. Индекс МосБиржи отскочил выше 2850 пунктов, уровня середины августа. читать дальше
.27 сентября 2024 года 19:16
Москва. 27 сентября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подешевел перед выходными днями. При этом ранее в ходе торгов рубль неоднократно предпринимал попытки перейти в зеленую зону, но закрепиться ему там все же не удалось. читать дальше
.27 сентября 2024 года 19:05
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 27 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились. Исключение составили лишь облигации России с погашением в 2042 году, которые продемонстрировали заметный ценовой рост и соответственно существенное сужение спреда к US Treasuries. читать дальше
.27 сентября 2024 года 19:05
"Финам" повысил рейтинг акций МКПАО "Хэдхантер" с "держать" до "покупать" , сохранив целевую цену на уровне 5280 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 32% после коррекции. Полная ожидаемая доходность составляет 48%, сообщается в материале инвесткомпании. "26 сентября на Московской... читать дальше
.27 сентября 2024 года 18:37
"Финам" подтверждает рейтинг акций PetroChina Co. класса H на уровне "продавать" и сохраняет целевую цену HKD4,85 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 23%, сообщается в материале инвесткомпании. "Отчетность компании за первое полугодие 2024 года показала незначительное улучшение... читать дальше
.27 сентября 2024 года 18:17
Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи на понедельник составляет 2800-2900 пунктов - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи на понедельник составляет 2800-2900 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Российский фондовый рынок рос на фоне подъёма цен на нефть и росту спроса инвесторов на акции "второго эшелона", - отмечает эксперт в... читать дальше
.27 сентября 2024 года 17:45
SberCIB Investment Research повысил прогнозную стоимость акций "Ренессанс страхования" со 115 рублей до 140 рублей за штуку, сообщается в аналитических материалах инвестбанка. Рекомендация прежняя - "покупать". Аналитики пересмотрели модель оценки страховщика в свете позитивных прогнозов его... читать дальше
.27 сентября 2024 года 17:00
Котировки нефти, скорее всего, возобновят постепенный рост и стабилизируются около $78/барр. - УК "Первая"
Котировки нефти, скорее всего, возобновят постепенный рост и стабилизируются около $78 за баррель Brent, полагает руководитель отдела по управлению акциями УК "Первая" Антон Кравченко. "Brent продолжает снижаться, торгуясь около $71,4 за баррель, - отмечается в комментарии эксперта. - Ключевое... читать дальше
.27 сентября 2024 года 16:31
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции ВТБ с целевой ценой 226,69 руб. за бумагу с горизонтом инвестирования 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 149% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. "Мы восстановили прогноз по чистой прибыли банка за 2024 год... читать дальше
.27 сентября 2024 года 16:02
Вероятен дальнейший рост рынка акций РФ на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок на следующей неделе при положении индекса Мосбиржи выше поддержек 2800 и 2720 пунктов сохраняет склонность к развитию роста с ближайшими... читать дальше
.27 сентября 2024 года 15:42
Рубль в пятницу колеблется от плюса к минусу в паре с юанем перед выходными днями и при подготовке экспортеров к налоговым выплатам
Москва. 27 сентября. Китайский юань дорожает на Московской бирже в пятницу днем, рубль понижается перед выходными днями. Ранее в ходе торгов рубль неоднократно предпринимал попытки перейти в зеленую зону, но закрепиться ему там все же не удалось. читать дальше
.27 сентября 2024 года 15:35
Возвращение ливийской нефти на рынок может оказать давление на цену Brent уже в сентябре -Freedom Finance Global
Возвращение ливийской нефти на рынок может оказать давление на цены уже в сентябре, приведя стоимость Brent к уровням ниже $70 за баррель, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Мировые цены на нефть снижаются третий день подряд, завершив неделю падением на 5%, до уровня $71 за... читать дальше
.27 сентября 2024 года 15:01
Промсвязьбанк (ПСБ) понизил целевую цену акций ВТБ до 130 руб. за штуку, но по-прежнему считает бумаги интересными для покупки, сообщается в комментарии аналитика банка Дмитрия Грицкевича. "ВТБ представил отчетность по МСФО за август и 8 месяцев 2024 год, - отмечает эксперт. - Чистая прибыль за... читать дальше
.27 сентября 2024 года 14:31
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги МКПАО "Хэдхантер" с целью 4300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,2%, стоп-приказ: 4800 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание... читать дальше
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