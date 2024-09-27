Рубль в пятницу колеблется от плюса к минусу в паре с юанем перед выходными днями и при подготовке экспортеров к налоговым выплатам

Москва. 27 сентября. Китайский юань дорожает на Московской бирже в пятницу днем, рубль понижается перед выходными днями. Ранее в ходе торгов рубль неоднократно предпринимал попытки перейти в зеленую зону, но закрепиться ему там все же не удалось.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам сентября. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 30 сентября. В этот день в бюджет должны быть перечислены НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,254 руб., что на 7,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск подрос относительно закрытия предыдущего торгового дня на 22 копейки, до 92,7 руб./$1, контракт EURRUBF подрос на 8 копеек, до 103,44 руб./EUR1.

"Биржевой курс юаня вчера продолжил тяготеть к сдержанному росту, прибавив за торговую сессию 0,2% и вновь попытавшись, пока безуспешно, выйти выше 13,2 руб. на фоне невысокой торговой активности в валютной секции Московской биржи. Рубль демонстрировал слабость и во внебиржевом сегменте, что в целом отражает недостаточность предложения со стороны экспортеров. Определенным негативом для рубля выступило и заметное падение нефтяных котировок. (...) Диапазон 12,9-13,2 руб. по юаню может сохранить свою актуальность и в последние дни сентября. Причем близость дня налоговых выплат (налоги платятся в понедельник) по-прежнему дает основания ждать сегодня локальных попыток отката к его нижней границе. Более низкие цели по юаню на пике налогового периода, учитывая неспособность рубля окрепнуть в предыдущие дни, уже представляются маловероятными", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Цены на нефть начали слабо расти днем в пятницу, однако завершают неделю существенным снижением на опасениях увеличения поставок топлива на мировой рынок.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск выросли на 0,07%, до $71,64 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 0,18%, до $67,8 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 2,5%, WTI - на 2,9%. С начала недели обе марки потеряли порядка 4%.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия готовится нарастить добычу в соответствии с ранее озвученным планом, хотя многие надеялись, что этого не случится.

Как написала Financial Times, Эр-Рияд планирует отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи. Власти страны твердо намерены придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

Тем временем поддержку ценам в пятницу оказывают известия о новых стимулах в Китае.

Китайский ЦБ с 27 сентября снизил норму резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта. В результате средневзвешенный показатель опустился до самого низкого уровня как минимум с 2020 года - 6,6%. Сокращение RRR позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142 млрд).

Кроме того, с пятницы процентная ставка по семидневным операциям обратного РЕПО снижается до 1,5% с 1,7% годовых.