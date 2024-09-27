Возвращение ливийской нефти на рынок может оказать давление на цену Brent уже в сентябре -Freedom Finance Global

Возвращение ливийской нефти на рынок может оказать давление на цены уже в сентябре, приведя стоимость Brent к уровням ниже $70 за баррель, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Мировые цены на нефть снижаются третий день подряд, завершив неделю падением на 5%, до уровня $71 за баррель сорта Brent, - отмечает эксперт в комментарии. - Основной причиной является ожидание увеличения добычи нефти в Ливии и Саудовской Аравии, что усилит предложение на мировом рынке. Саудовская Аравия заявила о намерении отказаться от стремления достичь цены в $100 за баррель для сбалансированного бюджета и сосредоточиться на возврате рыночной доли. В Ливии после назначения нового главы ЦБ власти пообещали быстро возобновить добычу".

Хотя Саудовская Аравия планировала начать наращивание добычи в рамках сделки ОПЕК+ с 1 октября 2024 года, этот процесс был перенесен на два месяца из-за низких цен на нефть. Таким образом, слова Саудовской Аравии скорее имеют вербальный характер, однако котировки падают уже на фоне ожиданий, подчеркивает Чернов.

"Ливия в июле добывала около 1,15 млн б/с, но производство на крупнейшем месторождении было остановлено, а 4 экспортных терминала закрыты. Возвращение ливийской нефти на рынок может оказать давление на цены уже в сентябре, что может продолжить нисходящий тренд, приведя стоимость Brent ниже $70 за баррель, вплоть до $65", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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