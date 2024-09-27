"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги HeadHunter с целью 4300 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги МКПАО "Хэдхантер" с целью 4300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,2%, стоп-приказ: 4800 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обращают внимание на то, что "Хэдхантер" утвердил выкуп акций на сумму до 10 млрд руб., продолжительность программы составит до 12 месяцев. Также компания подтвердила планы по "особому дивиденду", на который будет выделено до 35 млрд руб. Дивидендная доходность может составить 17%.

"С технической точки зрения акции начали торги лишь в четверг, на низких таймфреймах образовался восходящий тренд. Идея на рост бумаги с целью 4300 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3800 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,36", - указывают в "Финаме".

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