"БКС МИ" придерживается позитивной оценки бумаг Самолета и Etalon и нейтральной для ПИКа и ЛСР

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") придерживаются позитивной оценки акций ГК "Самолет" и бумаг Etalon, а также нейтральной оценки акций "ГК ПИК" и "ЛСР", сообщается в стратегии инвестиционной компании по российскому фондовому рынку на четвертый квартал текущего года.

"Финансовые результаты эмитентов за 1П24 показывают сильную динамику выручки с учетом высоких продаж 2023 года, но также отражают давление роста процентных расходов на чистую прибыль. Полагаем, что хорошие тренды выручки сохранятся с учетом сильных операционных релизов за 1П24, но расходы на обслуживание долга будут давить на финансовый результат. При этом в структуре финансирования важный элемент - это доля проектного финансирования, а не корпоративного долга, - пишут эксперты в материале. - С учетом уже начатых проектов и более низкого спроса застройщики могут удерживать более низкие уровни процентных расходов по общему долгу, что сдержит негативное влияние на финансы. Отмечаем поддержку семейной ипотеки (продлена до 2030 года) и программ рассрочек для продаж во 2П24 и начале 2025 года".

"Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги "ГК ПИК" с учетом снижения целевой цены с 1000 до 830 рублей за штуку после обновления прогнозов и повышения стоимости капитала с учетом недавних релизов и изменения макропрогнозов", - указывают аналитики инвесткомпании.

"Сохраняем позитивный взгляд на ГК "Самолет", при этом понизили целевую цену до 3600 рублей за штуку на фоне повышения стоимости капитала и обновления прогнозов с учетом недавних релизов и изменений макропрогнозов. Операционные результаты показывают увеличение продаж, следовательно, история роста "Самолета" сохраняется", - отмечают в "БКС МИ".

"Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "ЛСР" со снижением прогнозной стоимости бумаги до 830 рублей за штуку с учетом обновленных прогнозов и недавних релизов. Мы отмечаем хорошие рыночные позиции компании, но считаем, что премиальный сегмент более уязвим к текущей макроэкономической ситуации", - пишут эксперты в стратегии.

"Также сохраняем позитивный взгляд на бумаги Etalon, понизив при этом целевую цену со 120 до 100 рублей за штуку c учетом повышения стоимости капитала. Мы учитываем также повышение темпов роста выручки и давление на финансовые результаты со стороны финансовых расходов. Отмечаем сильную динамику продаж застройщика - во многом поддержку оказала реализация стратегии по усилению фокуса на регионы, а также фокус эмитента на маржинальность и эффективность", - указывают аналитики инвесткомпании.

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