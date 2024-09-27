АКБФ понизил прогнозную цену акций ВУШ Холдинга до 312,68 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ВУШ Холдинга" с 375,99 до 312,68 рубля за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Акции Whoosh остаются в аутсайдерах рынка на фоне сравнительно слабых данных отчетности за 1П24 по МСФО, вышедших в конце августа. Мы снизили прогноз выручки и чистой прибыли эмитента по итогам всего 2024 года до 13,2 млрд руб. и 2,2 млрд руб. соответственно. Тем не менее, учитывая относительно низкую эластичность спроса на услуги компании к экономическим шокам, прогноз EBITDA за 2024 и 2025 годы составляет 5,8 млрд руб. и 7,6 млрд руб. соответственно, - пишут эксперты. - Среднесрочная оценка стоимости акций компании снижена с 375,99 руб. до 312,68 руб., но, предполагая высокие для бумаг в нашем покрытии 54% потенциального роста, по-прежнему соответствует рекомендации "покупать". В отсутствие значимых признаков усиления давления на бизнес компании, принимая во внимание международную экспансию, в том числе в странах Латинской Америки, мы сохраняем дисконт-поправку на риски вложений в бумаги компании на уровне 15%, относительно низком для акций в нашем покрытии".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.