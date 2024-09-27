Рубль утром на последних торгах недели понижается в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 27 сентября. Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в пятницу, рубль понижается при открытии последних торгов недели.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,198 руб. (+2,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,29 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Биржевой курс юаня вчера продолжил тяготеть к сдержанному росту, прибавив за торговую сессию 0,2% и вновь попытавшись, пока безуспешно, выйти выше 13,2 руб. на фоне невысокой торговой активности в валютной секции Московской биржи. Рубль демонстрировал слабость и во внебиржевом сегменте, что в целом отражает недостаточность предложения со стороны экспортеров. Определенным негативом для рубля выступило и заметное падение нефтяных котировок. (...) Диапазон 12,9-13,2 руб. по юаню может сохранить свою актуальность и в последние дни сентября. Причем близость дня налоговых выплат (налоги платятся в понедельник) по-прежнему дает основания ждать сегодня локальных попыток отката к его нижней границе. Более низкие цели по юаню на пике налогового периода, учитывая неспособность рубля окрепнуть в предыдущие дни, уже представляются маловероятными", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Цены на нефть колеблются от небольшого плюса к минусу утром в пятницу, завершая неделю существенным снижением в связи с ожиданиями роста предложения на рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $71,7 за баррель, что на 0,17% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,18%, до $67,78 за баррель.

На этой неделе Brent потеряла уже 4,2%, WTI - 4,9%.

Снижению цен на нефть способствует опубликованная накануне газетой Financial Times информация о том, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи. По данным FT, ссылающейся на информированные источники, Эр-Рияд готов отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к наращиванию добычи.

Власти страны твердо намерены придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам 2024 года составит от 515 млн до 521 млн тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН). "Есть такие оценки - от 515 до 521 (млн тонн). В этом диапазоне", - сказал Новак, отвечая на вопрос о прогнозе добычи в РФ нефти с конденсатом на текущий год.

По итогам 2023 года добыча нефти и газоконденсата в России снизилась на 0,9%, до 530,6 млн тонн. Прогноз социально-экономического развития страны предполагал дальнейшее снижение этого показателя в 2024 году - до 523 млн тонн в базовом варианте.

Новак ранее отмечал, что снижение нефтепроизводства в России обусловлено договоренностями и обязательствами страны в рамках ОПЕК+.