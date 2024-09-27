Рост цен ОФЗ-ПД сдерживает вероятность подъема ставки ЦБР в октябре - ПСБ

Восстановление котировок ОФЗ-ПД в настоящее время сдерживает высокая вероятность повышения ключевой ставки Банка России по итогам октябрьского заседания, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI в четверг умеренно снизился (доходность индекса выросла на 5 б.п. - до 17,17% годовых). Заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на международном банковском форуме в Сочи продолжили укреплять ожидания инвесторов относительно повышения ключевой ставки в октябре, что нивелировало робкий оптимизм на рынке ОФЗ, связанный с некоторым снижением проинфляционных рисков, - пишет эксперт. - Напомним, что на текущей неделе были опубликованы параметры бюджета на 2025 год - при умеренном дефиците (0,5% ВВП) ожидается опережающий рост доходов над расходами. Также стабилизировалась недельная инфляция, в результате чего на 23 сентября замедлилась до 8,7% в годовом выражении с 9,1% в августе. ЦБ в борьбе с инфляцией настроен достаточно решительно, в результате чего о развороте денежно-кредитной политики, на наш взгляд, можно будет говорить не ранее середины следующего года. В результате интерес к ОФЗ-ПД со стороны инвесторов будет оставаться весьма сдержанным".

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