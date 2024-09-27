Курс рубля может остаться в диапазоне 12,9-13,2 руб. за юань в сентябре - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может остаться в диапазоне 12,9-13,2 руб. за юань в последние торговые дни текущего месяца, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Близость дня налоговых выплат (понедельник, 30 сентября 2024 года) при этом по-прежнему дает основания ждать в пятницу локальных попыток отката к нижней границе указанного диапазона. Более низкие цели по юаню на пике налогового периода, учитывая неспособность рубля окрепнуть в предыдущие дни, уже представляются маловероятными", - указывает эксперт в комментарии.

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